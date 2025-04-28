https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-29-aprelya-1054641733.html

Часть Сухума останется без воды 29 апреля

Часть Сухума останется без воды 29 апреля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале". 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T13:00+0300

2025-04-28T13:00+0300

2025-04-28T13:28+0300

в абхазии

абхазия

сухум

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455319_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_c8b621a750d20be21d92a4e355f7b5c3.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале".Отключение с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба, районы вокзала, рынка, Маяка, центральную и нагорную части города.Причина неудобств – ремонтные работы на улице Фазиля Искандера и замена запорной арматуры в многоэтажных домах Нового района.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, новости