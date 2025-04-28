Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-29-aprelya-1054641733.html
Часть Сухума останется без воды 29 апреля
Часть Сухума останется без воды 29 апреля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале". 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T13:00+0300
2025-04-28T13:28+0300
в абхазии
абхазия
сухум
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455319_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_c8b621a750d20be21d92a4e355f7b5c3.jpg
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале".Отключение с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба, районы вокзала, рынка, Маяка, центральную и нагорную части города.Причина неудобств – ремонтные работы на улице Фазиля Искандера и замена запорной арматуры в многоэтажных домах Нового района.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/18/1051455319_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_b9b3a7d7d9941f3d10a750dc3230091f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, сухум, новости
абхазия, сухум, новости

Часть Сухума останется без воды 29 апреля

13:00 28.04.2025 (обновлено: 13:28 28.04.2025)
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале".
Отключение с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба, районы вокзала, рынка, Маяка, центральную и нагорную части города.
Причина неудобств – ремонтные работы на улице Фазиля Искандера и замена запорной арматуры в многоэтажных домах Нового района.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0