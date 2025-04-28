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Часть Сухума останется без воды 29 апреля
Часть Сухума останется без воды 29 апреля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале". 28.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале".Отключение с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба, районы вокзала, рынка, Маяка, центральную и нагорную части города.Причина неудобств – ремонтные работы на улице Фазиля Искандера и замена запорной арматуры в многоэтажных домах Нового района.
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Часть Сухума останется без воды 29 апреля
13:00 28.04.2025 (обновлено: 13:28 28.04.2025)
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 29 апреля, сообщили в столичном "Водоканале".
Отключение с 00:00 до 20:00 затронет Новый район, Старый поселок, улицу Эшба, районы вокзала, рынка, Маяка, центральную и нагорную части города.
Причина неудобств – ремонтные работы на улице Фазиля Искандера и замена запорной арматуры в многоэтажных домах Нового района.