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"Носорогов" покажут в Абхаздраме спустя семь лет

"Носорогов" покажут в Абхаздраме спустя семь лет

Sputnik Абхазия

"Носороги" - пьеса в трёх действиях французского драматурга Эжена Ионеско, относится к театру абсурда. 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T18:56+0300

2025-04-28T18:56+0300

2025-04-28T18:56+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Во вторник, 29 мая, на сцене Абхазского государственного драматического театра пройдет показ спектакля "Носороги". Впервые постановка была показана 2018 году, спектакль прошел три раза и собирал аншлаги. С тех пор "Носороги" на сцену не выходили в связи с различными обстоятельствами, поэтому для актеров и руководства театра грядущий показ станет второй премьерой. Впервые на сцену выйдут Адгур Джения в роли Папиона и Элеонора Когония, которая заменила актрису Изольду Арухаа, ушедшую из жизни в феврале этого года. По словам актера Шараха Жиба, история рассказывает о том, как человек ожесточается, становится толстокожим, подобно носорогу. "Если человек меняется, он меняет свой характер, манеру поведения. В спектакле показано все, к чему это приводит", - добавил он. Для Гудисы Тодуа "Носороги" стал первым спектаклем в составе труппы Абхаздрама после окончания университета. Он признался, что спустя семь лет и через призму накопленного опыта роль понимается и ощущается иначе."Носороги" - и по сей день очень актуальный материал, несмотря на то что прошло семь лет. Я думаю, каждый найдет что-то свое в этом спектакле. Поэтому мы с нетерпением и волнением ждем зрителей в Абхазском драмтеатре", - подчеркнул он. Роль главного героя Беранже сыграет Саид Квеквескири. В спектакле задействованы Даур Арухаа, Ира Когония, Хибла Мукба, Гудиса Тодуа, Даур Бебиа, Гарри Джинджал, Гудал Хагба, Уасил Дзидзария, Циала Инапшба, Лиза Чкотуа. Декорации - в исполнении художника Нодара Цвижба, художник по свету - Алексей Крючков.

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