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"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля
"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля
Sputnik Абхазия
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение нашумевшего и противоречивого российского телевизионного сериала "Аутсорс". В литературном блоке... 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T11:37+0300
2025-04-28T11:37+0300
2025-04-28T11:37+0300
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"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение нашумевшего и противоречивого российского телевизионного сериала "Аутсорс". В литературном блоке речь о книге "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, книги, кино, аудио
подкасты, абхазия, книги, кино, аудио
В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение нашумевшего и противоречивого российского телевизионного сериала "Аутсорс". В литературном блоке речь о книге "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.