https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/ostorozhno-spoyler-serial-autsors-i-raketnyy-tsentr-tretego-reykha-ditera-khutselya-1054556086.html

"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля

"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля

Sputnik Абхазия

В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение нашумевшего и противоречивого российского телевизионного сериала "Аутсорс". В литературном блоке... 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T11:37+0300

2025-04-28T11:37+0300

2025-04-28T11:37+0300

осторожно, спойлер!

подкасты

абхазия

книги

кино

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/17/1054556197_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_050219ed98512eff26d1b50fe357444c.jpg

"Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": сериал "Аутсорс" и "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля

В новом эпизоде радиопередачи "Осторожно, спойлер!" обсуждение нашумевшего и противоречивого российского телевизионного сериала "Аутсорс". В литературном блоке речь о книге "Ракетный центр Третьего рейха" Дитера Хуцеля.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, книги, кино, аудио