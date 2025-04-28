https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/sanvrach-rasskazala-kak-obezopasit-sebya-ot-botulizma--1054650049.html

Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма

Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма

Sputnik Абхазия

О случаях ботулизма в Абхазии, будет ли СЭС в связи с этим проводить проверки торговых объектов и общепита, в чем опасность инфекции, рассказала главный... 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T17:19+0300

2025-04-28T17:19+0300

2025-04-28T17:23+0300

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Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма Sputnik Абхазия Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма

Внешне практически не определить, что продукт может быть заражен сильнейшим органическим ядом- ботулотоксином, так как он не изменяет вкус, цвет и запах, в редких случаях может быть вздутие закатанной банки, рассказала санврач."К сожалению, часто продукция на вид и вкус остается совершенно нормальной. В этом и коварство данного возбудителя", – отметила Беляева.Обезопасить себя от ботулизма можно при термической обработке продукции, тогда токсин разрушается. Санитарный врач посоветовала быть очень осторожными при покупке копченой рыбы, мяса, птицы, герметично упакованных консервов домашнего приготовления из грибов, овощей, фруктов и мяса. Основным способом лечения от данной болезни является противоботулиническая сыворотка.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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