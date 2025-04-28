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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2025
Во имя жизни
Абхазия в годы Великой отечественной. Рядом с линией фронта: битвы на перевалах, работа тыла и госпиталя. Всё для Победы!
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/vo-imya-zhizni-gabelaya-o-vklade-abkhazii-za-sokhraneniya-zhizni-ranenykh-vo-vremya-vov---1054622514.html
Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненых во время ВОВ
Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненых во время ВОВ
Sputnik Абхазия
За годы ВОВ военные медики вернули к жизни 17 миллионов раненых. Общество Красного Креста и органы здравоохранения Абхазии готовили санитарных инструкторов... 28.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-28T14:41+0300
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Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненных во время ВОВ
Sputnik Абхазия
Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненных во время ВОВ
За годы ВОВ военные медики вернули к жизни 17 миллионов раненых. Общество Красного Креста и органы здравоохранения Абхазии готовили санитарных инструкторов, дружинниц и медицинских сестер. С началом боевых действий в горах срочно было развернуто 46 госпиталей различного назначения.О том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной армии, какой вклад Абхазия внесла в эту борьбу за раненых и больных бойцов через призму в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Габелая.Слушайте подкаст.В Великой Отечественной войне более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. Из них 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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подкасты, во имя жизни, великая отечественная война, аудио
подкасты, во имя жизни, великая отечественная война, аудио

Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненых во время ВОВ

14:41 28.04.2025 (обновлено: 15:20 28.04.2025)
Во имя жизни
Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненных во время ВОВ
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За годы ВОВ военные медики вернули к жизни 17 миллионов раненых. Общество Красного Креста и органы здравоохранения Абхазии готовили санитарных инструкторов, дружинниц и медицинских сестер. С началом боевых действий в горах срочно было развернуто 46 госпиталей различного назначения.
О том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной армии, какой вклад Абхазия внесла в эту борьбу за раненых и больных бойцов через призму в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Габелая.
Слушайте подкаст.
В Великой Отечественной войне более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. Из них 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
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