https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/vo-imya-zhizni-gabelaya-o-vklade-abkhazii-za-sokhraneniya-zhizni-ranenykh-vo-vremya-vov---1054622514.html

Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненых во время ВОВ

Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненых во время ВОВ

Sputnik Абхазия

За годы ВОВ военные медики вернули к жизни 17 миллионов раненых. Общество Красного Креста и органы здравоохранения Абхазии готовили санитарных инструкторов... 28.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-28T14:41+0300

2025-04-28T14:41+0300

2025-04-28T15:20+0300

во имя жизни

подкасты

во имя жизни

великая отечественная война

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/19/1054622350_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_5926b6de21f41f50ced0de0053ae5bf5.jpg

Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненных во время ВОВ Sputnik Абхазия Во имя жизни: Габелая о вкладе Абхазии за сохранения жизни раненных во время ВОВ

За годы ВОВ военные медики вернули к жизни 17 миллионов раненых. Общество Красного Креста и органы здравоохранения Абхазии готовили санитарных инструкторов, дружинниц и медицинских сестер. С началом боевых действий в горах срочно было развернуто 46 госпиталей различного назначения.О том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной армии, какой вклад Абхазия внесла в эту борьбу за раненых и больных бойцов через призму в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Габелая.Слушайте подкаст.В Великой Отечественной войне более 55 тысяч человек из Абхазии воевали в небе, на земле и море. Из них 15 500 человек были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, во имя жизни, великая отечественная война, аудио