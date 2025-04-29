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Абхазия примет участие в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Абхазия примет участие в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазия примет участие в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, заявки для участия активно подаются, рассказал... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T14:20+0300
2025-04-29T14:20+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазия примет участие в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, заявки для участия активно подаются, рассказал главный специалист молодежного отдела Госкомспорта Ахра Бебия. Участниками могут стать молодые люди 14-35 лет, проявившие себя в творчестве, спорте, госуправлении, бизнесе с обязательным знанием английского языка. Беслан Аршба, участник прошлогоднего фестиваля, отметил , что еще раз посетил бы мероприятие. "Я бы хотел поучаствовать в данном мероприятии еще раз, так как уже являлся участником Всемирного фестиваля, который оставил очень много приятных воспоминаний, знакомств, чему я очень рад", — подчеркнул он. Всемирный фестиваль молодежи впервые прошел в марте 2024 года в Сириусе. ВФМ проводится раз в 6 лет, в перерывах под его эгидой организуют международные тематические слеты для участников из России и других стран.
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазия примет участие в слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, заявки для участия активно подаются, рассказал главный специалист молодежного отдела Госкомспорта Ахра Бебия.
Участниками могут стать молодые люди 14-35 лет, проявившие себя в творчестве, спорте, госуправлении, бизнесе с обязательным знанием английского языка.
"Регистрация будет открыта до 20 июля. В прошлом году мы отправили на форум 100 человек, хотя было подано 900 заявок для участия во Всемирном фестивале", — отметил Бебия.
Беслан Аршба, участник прошлогоднего фестиваля, отметил , что еще раз посетил бы мероприятие.
"Я бы хотел поучаствовать в данном мероприятии еще раз, так как уже являлся участником Всемирного фестиваля, который оставил очень много приятных воспоминаний, знакомств, чему я очень рад", — подчеркнул он.
Всемирный фестиваль молодежи впервые прошел в марте 2024 года в Сириусе. ВФМ проводится раз в 6 лет, в перерывах под его эгидой организуют международные тематические слеты для участников из России и других стран.