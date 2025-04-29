https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-forume-velikoe-nasledie--obschee-buduschee-1054668349.html
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в форуме "Великое наследие — общее будущее"
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в форуме "Великое наследие — общее будущее"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T17:00+0300
2025-04-29T17:00+0300
2025-04-29T18:46+0300
в абхазии
вов
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
россия
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1d/1054668134_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c6a7869f88f42614007c89d4b2539c87.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пленарное заседание форума открыл глава Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Лаша Ашуба обратился к собравшимся с докладом "Память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия".
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1d/1054668134_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_7f46df055f68f5ba8ad5b23530623e17.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, россия, парламент абхазии
вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, россия, парламент абхазии
Делегация Парламента Абхазии приняла участие в форуме "Великое наследие — общее будущее"
17:00 29.04.2025 (обновлено: 18:46 29.04.2025)
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Открытие форума началось с зажжения Вечного огня на Аллее героев площади Павших Борцов в Волгограде. Завершилось шествием роты почетного караула, военного оркестра и колокольным звоном Собора Александра Невского.
Пленарное заседание форума открыл глава Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Лаша Ашуба обратился к собравшимся с докладом "Память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия".