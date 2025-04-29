https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/delegatsiya-parlamenta-abkhazii-prinyala-uchastie-v-forume-velikoe-nasledie--obschee-buduschee-1054668349.html

Делегация Парламента Абхазии приняла участие в форуме "Великое наследие — общее будущее"

Делегация Парламента Абхазии приняла участие в форуме "Великое наследие — общее будущее"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T17:00+0300

2025-04-29T17:00+0300

2025-04-29T18:46+0300

в абхазии

вов

80-летие победы в великой отечественной войне

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парламент абхазии

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Делегация Парламента Абхазии приняла участие в Международном форуме "Великое наследие — общее будущее", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пленарное заседание форума открыл глава Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Лаша Ашуба обратился к собравшимся с докладом "Память о Великой Отечественной войне в Республике Абхазия".

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вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, россия, парламент абхазии