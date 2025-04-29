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Главный экзамен: как студентка автошколы от фашистов спасалась
Главный экзамен: как студентка автошколы от фашистов спасалась
Sputnik Абхазия
В 1941 году 16-летняя Татьяна Галкина училась в автошколе в Москве. Девушка училась хорошо и вскоре стала преподавать автодело младшим курсам. 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T19:30+0300
2025-04-29T19:30+0300
2025-04-29T19:30+0300
великая победа — 80
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
история
вов
лица победы
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В 1941 году 16-летняя Татьяна Галкина училась в автошколе в Москве. Девушка училась хорошо и вскоре стала преподавать автодело младшим курсам.Однако долго на этом месте она не задержалась и вместе с однокурсницами отправилась на фронт защищать Родину.SputnikНе упустить "зажигалку"Вчерашние студентки выезжали на передовую, подвозили боеприпасы, ополченцев, увозили раненых. На фронте Татьяна потеряла всех своих сокурсниц, она единственная осталась в живых.Вскоре Галкина попала в Генеральный штаб сухопутных войск, где требовались водители. Там она и проработала все военные годы, обслуживала Управление бронепоездов и бронемашин.Зажигательные бомбы, так называемые "зажигалки", хватали специальными щипцами и сбрасывали вниз."Хорошо, если не фугаска упадет, а "зажигалка". Фугаска-то разрушительная, с осколками. Упади она, от нас ничего не осталось бы. Падает бомба – она не взрывается, а вызывает пламя", — рассказывала Татьяна Галкина.Талантливый работникУчебу ветеран не бросала даже в тяжелое военное время, по вечерам она занималась черчением и рисованием.Талант девушки не остался незамеченным и вскоре ее пригласили в конструкторское бюро академика Берга, где она участвовала в разработке радиолокаторов. В советское время в Абхазии, в районе Маяка, дислоцировалась военно-морская часть с двумя большими локаторами, которые разрабатывались под руководством академика Берга.Так Галкина вместе с супругом и переехала в Сухум, где и проживала с семьей.
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80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, история, вов, лица победы
80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, история, вов, лица победы
В 1941 году 16-летняя Татьяна Галкина училась в автошколе в Москве. Девушка училась хорошо и вскоре стала преподавать автодело младшим курсам.
Однако долго на этом месте она не задержалась и вместе с однокурсницами отправилась на фронт защищать Родину.
Вчерашние студентки выезжали на передовую, подвозили боеприпасы, ополченцев, увозили раненых. На фронте Татьяна потеряла всех своих сокурсниц, она единственная осталась в живых.
Вскоре Галкина попала в Генеральный штаб сухопутных войск, где требовались водители. Там она и проработала все военные годы, обслуживала Управление бронепоездов и бронемашин.
Ветеран в интервью Sputnik вспоминала, как в условиях полной темноты с друзьями следила за немецкими самолетами, которые бросали зажигательные бомбы на крыши. С коллегами она следила за тем, чтобы уберечь дома от пожара.
Зажигательные бомбы, так называемые "зажигалки", хватали специальными щипцами и сбрасывали вниз.
"Хорошо, если не фугаска упадет, а "зажигалка". Фугаска-то разрушительная, с осколками. Упади она, от нас ничего не осталось бы. Падает бомба – она не взрывается, а вызывает пламя", — рассказывала Татьяна Галкина.
Учебу ветеран не бросала даже в тяжелое военное время, по вечерам она занималась черчением и рисованием.
"Мне надо было чертить, на стуле стоит кипятильная керосинка. Чайничек греется. Я в папиной телогрейке. Руки были застуженные, распухшие. Кожа от морозов натянутая, трескалась, кровь идет", — вспоминала женщина.
Талант девушки не остался незамеченным и вскоре ее пригласили в конструкторское бюро академика Берга, где она участвовала в разработке радиолокаторов. В советское время в Абхазии, в районе Маяка, дислоцировалась военно-морская часть с двумя большими локаторами, которые разрабатывались под руководством академика Берга.
Так Галкина вместе с супругом и переехала в Сухум, где и проживала с семьей.