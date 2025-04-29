https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/glavnyy-ekzamen-kak-studentka-avtoshkoly-ot-fashistov-spasalas-1054665828.html

Главный экзамен: как студентка автошколы от фашистов спасалась

Главный экзамен: как студентка автошколы от фашистов спасалась

Sputnik Абхазия

В 1941 году 16-летняя Татьяна Галкина училась в автошколе в Москве. Девушка училась хорошо и вскоре стала преподавать автодело младшим курсам. 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T19:30+0300

2025-04-29T19:30+0300

2025-04-29T19:30+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

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вов

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В 1941 году 16-летняя Татьяна Галкина училась в автошколе в Москве. Девушка училась хорошо и вскоре стала преподавать автодело младшим курсам.Однако долго на этом месте она не задержалась и вместе с однокурсницами отправилась на фронт защищать Родину.SputnikНе упустить "зажигалку"Вчерашние студентки выезжали на передовую, подвозили боеприпасы, ополченцев, увозили раненых. На фронте Татьяна потеряла всех своих сокурсниц, она единственная осталась в живых.Вскоре Галкина попала в Генеральный штаб сухопутных войск, где требовались водители. Там она и проработала все военные годы, обслуживала Управление бронепоездов и бронемашин.Зажигательные бомбы, так называемые "зажигалки", хватали специальными щипцами и сбрасывали вниз."Хорошо, если не фугаска упадет, а "зажигалка". Фугаска-то разрушительная, с осколками. Упади она, от нас ничего не осталось бы. Падает бомба – она не взрывается, а вызывает пламя", — рассказывала Татьяна Галкина.Талантливый работникУчебу ветеран не бросала даже в тяжелое военное время, по вечерам она занималась черчением и рисованием.Талант девушки не остался незамеченным и вскоре ее пригласили в конструкторское бюро академика Берга, где она участвовала в разработке радиолокаторов. В советское время в Абхазии, в районе Маяка, дислоцировалась военно-морская часть с двумя большими локаторами, которые разрабатывались под руководством академика Берга.Так Галкина вместе с супругом и переехала в Сухум, где и проживала с семьей.

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Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, история, вов, лица победы