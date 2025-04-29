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Общественная палата Абхазии направит президенту и спикеру проект конституционной реформы
Общественная палата Абхазии направит президенту и спикеру проект конституционной реформы
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Общественная палата направит президенту и спикеру Парламента Абхазии проект конституционной реформы, подготовленный комиссией ОП по... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T18:00+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Общественная палата направит президенту и спикеру Парламента Абхазии проект конституционной реформы, подготовленный комиссией ОП по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию общественного диалога. Документ предусматривает:
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абхазия, общественная палата абхазии, конституция республики абхазия
абхазия, общественная палата абхазии, конституция республики абхазия
Общественная палата Абхазии направит президенту и спикеру проект конституционной реформы
18:00 29.04.2025 (обновлено: 19:22 29.04.2025)
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Общественная палата направит президенту и спикеру Парламента Абхазии проект конституционной реформы, подготовленный комиссией ОП по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию общественного диалога.
Документ предусматривает:
Переход к смешанной системе выборов в Парламент и увеличение количества депутатов до 45 (30 избирать по партийным спискам, 15 – в одномандатных округах);
Увеличение возрастного ценза кандидатов в депутаты с 25 до 30 лет, обязательное наличие высшего образования и пятилетнего стажа работы;
Избрание партией, набравшей большинство, спикера, набравшей меньшинство – вице-спикера;
Утверждение Парламентом кандидатур генпрокурора, руководителя АГТРК, редакторов газет "Республика Абхазия" и "Апсны", информационного агентства "Апсныпресс", руководителя Банка Абхазии;
Разработку механизма роспуска Парламента президентом, в случае если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом.