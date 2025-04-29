https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sobstvennye-dokhody-abkhazii-za-pervyy-kvartal-2025-goda-na-134-milliona-rubley-1054668627.html
Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года превысили прошлогодние показатели
Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года превысили прошлогодние показатели
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года на 134 миллиона рублей превысили показатели аналогичного периода 2024 года... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T18:57+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года на 134 миллиона рублей превысили показатели аналогичного периода 2024 года, рассказал в Sputnik в своем первом интервью глава Минфина Саид Губаз. Перед Министерством финансов стоит большой объем задач и функций — совершенствование бюджетной системы, разработка и реализация финансовой, бюджетной, налоговой политики, организация кассового обслуживания, добавил Губаз. Свое назначение на пост главы ведомства Губаз назвал неожиданным и волнительным. Он уточнил, что значительных изменений в структуре Минфина не запланировано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/1054652440.html
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финансы, абхазия
Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года превысили прошлогодние показатели
18:57 29.04.2025 (обновлено: 19:33 29.04.2025)
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года на 134 миллиона рублей превысили показатели аналогичного периода 2024 года, рассказал в Sputnik в своем первом интервью глава Минфина Саид Губаз.
"Это достаточно высокий показатель и положительная тенденция, которая наблюдается уже на протяжении ряда лет", — отметил Губаз.
Перед Министерством финансов стоит большой объем задач и функций — совершенствование бюджетной системы, разработка и реализация финансовой, бюджетной, налоговой политики, организация кассового обслуживания, добавил Губаз.
Свое назначение на пост главы ведомства Губаз назвал неожиданным и волнительным.
Он уточнил, что значительных изменений в структуре Минфина не запланировано.