https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sobstvennye-dokhody-abkhazii-za-pervyy-kvartal-2025-goda-na-134-milliona-rubley-1054668627.html

Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года превысили прошлогодние показатели

Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года превысили прошлогодние показатели

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года на 134 миллиона рублей превысили показатели аналогичного периода 2024 года... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T18:57+0300

2025-04-29T18:57+0300

2025-04-29T19:33+0300

в абхазии

финансы

абхазия

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Собственные доходы Абхазии за первый квартал 2025 года на 134 миллиона рублей превысили показатели аналогичного периода 2024 года, рассказал в Sputnik в своем первом интервью глава Минфина Саид Губаз. Перед Министерством финансов стоит большой объем задач и функций — совершенствование бюджетной системы, разработка и реализация финансовой, бюджетной, налоговой политики, организация кассового обслуживания, добавил Губаз. Свое назначение на пост главы ведомства Губаз назвал неожиданным и волнительным. Он уточнил, что значительных изменений в структуре Минфина не запланировано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/1054652440.html

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