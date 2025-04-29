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Сохранить памятник: как в селе Дурипш восстанавливают мемориал героям двух войн
Сохранить памятник: как в селе Дурипш восстанавливают мемориал героям двух войн
Sputnik Абхазия
В селе Дурипш Гудаутского района при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов восстанавливают мемориальный комплекс героям двух войн –... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T16:46+0300
2025-04-29T16:46+0300
2025-04-29T16:46+0300
абхазия
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В селе Дурипш Гудаутского района при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов восстанавливают мемориальный комплекс героям двух войн – Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.О том, как идет реставрация памятника и какое это имеет значение для дурипшцев, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВ центре села Дурипш находится мемориальный комплекс с полным списком жертв репрессий 1937-1938 годов и героев, погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии.Памятник был открыт в 1989 году. Несколько раз его ремонтировали, но так масштабно еще не брались за мемориал – местным властям не по силам было. В марте 2025 года, когда был объявлен прием заявок на гранты из Фонда президентских грантов, жители села решили участвовать. Вскоре заявку одобрили, началось финансирование. Месяц назад в селе приступили к восстановительным работам.По его словам, строители восстанавливают буквально все – меняют разбитую плитку, очищают ее, красят столбы.На помощь дурипшцам пришли жители района. Не смог остаться в стороне архитектор Вадим Гарцкия из Гудауты. Он вместе с напарником восстанавливают центральную композицию мемориала – бронзовую скульптуру воина с мечом над головой, символизирующую победу над фашизмом."Помогаем селу Дурипш. Это память о наших предках, о погибших за нашу свободу. Нельзя забывать! Тот, кто забыл прошлое, не имеет будущего. Нам эту память передали родители, мы дальше передаем ее молодежи. Так отстаиваем свое", – отмечает Гарцкия.Передать память поколениямДля самих дурипшцев восстановление мемориального комплекса имеет огромное значение. Учитель школы Руслан Бения подводит к памятной доске с именами погибших в Великой Отечественной войне.Руслан Бения считает, что память мы обязаны сохранять и передавать подрастающему поколению."Хочется поблагодарить руководство России за то, что взяли на себя такую огромную ответственность за сохранение памятников войны. Мы, сельчане, конечно, стараемся помочь селу. Но здесь наших сил не хватало", – добавляет он.Мемориальный комплекс в селе Дурипш Гудаутского района установлен в 1989 году. Его автор – скульптор Борис Герзмава. В годы Великой Отечественной войны погибло 125 выходцев из села Дурипш.Восстановление памятника осуществляется Фондом президентских инициатив по решению президента России Владимира Путина.
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абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, история
абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, история
В селе Дурипш Гудаутского района при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов восстанавливают мемориальный комплекс героям двух войн – Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
О том, как идет реставрация памятника и какое это имеет значение для дурипшцев, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
В центре села Дурипш находится мемориальный комплекс с полным списком жертв репрессий 1937-1938 годов и героев, погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии.
Памятник был открыт в 1989 году. Несколько раз его ремонтировали, но так масштабно еще не брались за мемориал – местным властям не по силам было. В марте 2025 года, когда был объявлен прием заявок на гранты из Фонда президентских грантов, жители села решили участвовать. Вскоре заявку одобрили, началось финансирование. Месяц назад в селе приступили к восстановительным работам.
"Работы идут уже месяц, если не погода, то уже завершили бы реставрацию мемориального комплекса", – сетует глава села Беслан Тванба.
По его словам, строители восстанавливают буквально все – меняют разбитую плитку, очищают ее, красят столбы.
На помощь дурипшцам пришли жители района. Не смог остаться в стороне архитектор Вадим Гарцкия из Гудауты. Он вместе с напарником восстанавливают центральную композицию мемориала – бронзовую скульптуру воина с мечом над головой, символизирующую победу над фашизмом.
"Помогаем селу Дурипш. Это память о наших предках, о погибших за нашу свободу. Нельзя забывать! Тот, кто забыл прошлое, не имеет будущего. Нам эту память передали родители, мы дальше передаем ее молодежи. Так отстаиваем свое", – отмечает Гарцкия.
Передать память поколениям
Для самих дурипшцев восстановление мемориального комплекса имеет огромное значение. Учитель школы Руслан Бения подводит к памятной доске с именами погибших в Великой Отечественной войне.
"Три родных брата отца участвовали в Великой Отечественной войне. Из них только один выжил. А Михаил и Нестор Бения не вернулись домой. Нестор погиб в бою под Краснодаром и похоронен в братской могиле в одном из краснодарских сел. Михаил попал в плен в Германии. Он умер в немецком плену", – вздыхает учитель школы.
Руслан Бения считает, что память мы обязаны сохранять и передавать подрастающему поколению.
"Хочется поблагодарить руководство России за то, что взяли на себя такую огромную ответственность за сохранение памятников войны. Мы, сельчане, конечно, стараемся помочь селу. Но здесь наших сил не хватало", – добавляет он.
Мемориальный комплекс в селе Дурипш Гудаутского района установлен в 1989 году. Его автор – скульптор Борис Герзмава. В годы Великой Отечественной войны погибло 125 выходцев из села Дурипш.
Восстановление памятника осуществляется Фондом президентских инициатив по решению президента России Владимира Путина.