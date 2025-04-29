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Сто тысяч рублей выплатят 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии
Сто тысяч рублей выплатят 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Руководство Абхазии выплатит по 100 тыс. рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщили Sputnik в... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T13:21+0300
2025-04-29T13:21+0300
2025-04-29T14:42+0300
великая победа — 80
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
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история
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Руководство Абхазии выплатит по 100 тыс. рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабмина. Еще 18 человек, приравненных к ветеранам войны, получат по 50 тыс. рублей. Средства выделят из резервного фонда президента Абхазии. Решение об этом принято комиссией по проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, под председательством вице-премьера Джансуха Нанба.
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80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, вов, история
80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, вов, история
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Руководство Абхазии выплатит по 100 тыс. рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабмина.
Еще 18 человек, приравненных к ветеранам войны, получат по 50 тыс. рублей.
Средства выделят из резервного фонда президента Абхазии.
Решение об этом принято комиссией по проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, под председательством вице-премьера Джансуха Нанба.