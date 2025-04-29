https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sto-tysyach-rubley-vyplatyat-12-veteranam-velikoy-otechestvennoy-voyny-prozhivayuschim-v-abkhazii-1054659003.html

Сто тысяч рублей выплатят 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии

Сто тысяч рублей выплатят 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Руководство Абхазии выплатит по 100 тыс. рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщили Sputnik в... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T13:21+0300

2025-04-29T13:21+0300

2025-04-29T14:42+0300

великая победа — 80

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

вов

история

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Руководство Абхазии выплатит по 100 тыс. рублей 12 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабмина. Еще 18 человек, приравненных к ветеранам войны, получат по 50 тыс. рублей. Средства выделят из резервного фонда президента Абхазии. Решение об этом принято комиссией по проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, под председательством вице-премьера Джансуха Нанба.

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Sputnik Абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, вов, история