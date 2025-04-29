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Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида в Абхазии
Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в... 29.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-29T12:20+0300
2025-04-29T12:20+0300
2025-04-29T14:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в Абхазии. Они осознавали, что подопечный из-за особенностей здоровья и психического развития не способен объективно оценивать обстановку и распознавать опасность, самостоятельно заботиться о себе. Кроме того, прокуратура выявила факт исчезновения средств со счета ребенка на сумму более 1,5 млн рублей.
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прокуратура, краснодарский край, россия, абхазия
прокуратура, краснодарский край, россия, абхазия
Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида в Абхазии
12:20 29.04.2025 (обновлено: 14:32 29.04.2025) СУХУМ, 29 апр – Sputnik.
Прокуратура Краснодарского края возбудила
уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в Абхазии.
По данным проверки, гражданин России был вывезен и брошен приемными родителями в Абхазии без документов и средств к существованию.
Они осознавали, что подопечный из-за особенностей здоровья и психического развития не способен объективно оценивать обстановку и распознавать опасность, самостоятельно заботиться о себе.
Кроме того, прокуратура выявила факт исчезновения средств со счета ребенка на сумму более 1,5 млн рублей.