https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ostavleniya-v-opasnosti-rebenka-invalida-v-abkhazii-1054659307.html

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида в Абхазии

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T12:20+0300

2025-04-29T12:20+0300

2025-04-29T14:32+0300

в абхазии

прокуратура

краснодарский край

россия

абхазия

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по факту оставления в опасности ребенка-инвалида без попечения родителей в Абхазии. Они осознавали, что подопечный из-за особенностей здоровья и психического развития не способен объективно оценивать обстановку и распознавать опасность, самостоятельно заботиться о себе. Кроме того, прокуратура выявила факт исчезновения средств со счета ребенка на сумму более 1,5 млн рублей.

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