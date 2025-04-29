https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/vzaimnyy-interes-kupalba-i-cherkeziya-o-kursakh-dlya-rabotnikov-gosuchrezhdeniy-1054649694.html

Взаимный интерес: Купалба и Черкезия о курсах для работников госучреждений

Взаимный интерес: Купалба и Черкезия о курсах для работников госучреждений

Sputnik Абхазия

Группа работников госучреждений Абхазии прошла курсы повышения квалификации благодаря сотрудничеству республики и Института законодательства и сравнительного... 29.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-29T18:17+0300

2025-04-29T18:17+0300

2025-04-29T18:17+0300

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Взаимный интерес: Купалба и Черкезия о курсах для работников госучреждений Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Купалба и Черкезия о курсах для работников госучреждений

Группа работников госучреждений Абхазии прошла курсы повышения квалификации благодаря сотрудничеству республики и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. О том, как полученные знания будут использованы, в эфире радио Sputnik рассказали Хамида Купалба, помощник судьи Конституционного суда, и Ромео Черкезия, начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики.После курсов взгляд на проекты, над которыми я работал и считал, что они готовы, изменился, отмечает Черкезия в интервью радио."Теперь у меня у самого много вопросов к тому, что я ранее разрабатывал. Ввиду того, что у меня подход поменялся. Теперь мне уже самому стало интересно доработать по тем принципам, которые мы успели там изучить", – сказал Черкезия.Слушайте подкаст.

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