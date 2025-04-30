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Еще несколько авиакомпаний могут запустить рейсы в Абхазию

Еще несколько авиакомпаний могут запустить рейсы в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Прорабатывается возможность осуществления полетов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Сухум, сообщил Минтранс РФ. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-30T13:29+0300

2025-04-30T13:29+0300

2025-04-30T13:59+0300

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Прорабатывается возможность осуществления полетов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Сухум, сообщил Минтранс РФ. В ведомстве уточнили, что, возможно, будут организованы рейсы: Первый регулярный авиарейс между Сухумом и Москвой будет запущен 1 мая спустя более чем 30 лет. Осуществлять перелет будет компания "ЮВТ Аэро" из аэропорта Внуково. На борту самолета пассажиров будут ждать: На церемонию открытия аэропорта приглашены ветераны, заслуженные деятели, а также семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.

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