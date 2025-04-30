https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/esche-neskolko-aviakompaniy-mogut-zapustit-reysy-v-abkhaziyu-1054674245.html
Еще несколько авиакомпаний могут запустить рейсы в Абхазию
Еще несколько авиакомпаний могут запустить рейсы в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Прорабатывается возможность осуществления полетов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Сухум, сообщил Минтранс РФ. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-30T13:29+0300
2025-04-30T13:29+0300
2025-04-30T13:59+0300
в абхазии
абхазия
аэропорт
сухумский аэропорт
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054674062_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_9936faac48c2e3ad684ff0cd9af3d6a1.jpg
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Прорабатывается возможность осуществления полетов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Сухум, сообщил Минтранс РФ. В ведомстве уточнили, что, возможно, будут организованы рейсы: Первый регулярный авиарейс между Сухумом и Москвой будет запущен 1 мая спустя более чем 30 лет. Осуществлять перелет будет компания "ЮВТ Аэро" из аэропорта Внуково. На борту самолета пассажиров будут ждать: На церемонию открытия аэропорта приглашены ветераны, заслуженные деятели, а также семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях. Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054674062_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_10bad511aa407060114a46bf52c13fc6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия
абхазия, аэропорт, сухумский аэропорт, россия
Еще несколько авиакомпаний могут запустить рейсы в Абхазию
13:29 30.04.2025 (обновлено: 13:59 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Прорабатывается возможность осуществления полетов авиакомпаний "Икар", "Северный ветер" и "Аэрофлот" в Сухум, сообщил Минтранс РФ.
В ведомстве уточнили, что, возможно, будут организованы рейсы:
авиакомпании "Итар" из Уфы в Сухум с 3 июня,
"Северного ветра" из Казани с 4 июня,
"Аэрофлота" из Москвы с 31 мая. Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится 1 мая.
Первый регулярный авиарейс между Сухумом и Москвой будет запущен 1 мая спустя более чем 30 лет.
Осуществлять перелет будет компания "ЮВТ Аэро" из аэропорта Внуково.
На борту самолета пассажиров будут ждать:
памятные сувениры и традиционные абхазские угощения;
торжественное приветствие от командира экипажа;
развлекательная программа для детей и взрослых.
На церемонию открытия аэропорта приглашены ветераны, заслуженные деятели, а также семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.
Первых пассажиров в сухумском аэропорту встретят национальными танцами и музыкой, рассказами о традициях.
Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый тестовый рейс состоялся 7 февраля этого года.