Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной

"Шестнадцать лет российские пограничники совместно с абхазскими коллегами защищают рубежи нашей Родины. За годы совместной службы российские и абхазские пограничники доказали, что являются единой командой, способной эффективно противостоять любым вызовам," — отметил Гунба.