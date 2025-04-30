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Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной
Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
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бадра гунба
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной. Президент подчеркнул, что Россия — надежный стратегический партнер Абхазии и гарант безопасности.
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фсб, абхазия, пограничное управление фсб рф, бадра гунба
фсб, абхазия, пограничное управление фсб рф, бадра гунба
Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной
18:15 30.04.2025 (обновлено: 19:31 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Президент Бадра Гунба поздравил погрануправление ФСБ России в Абхазии с 16-й годовщиной.
"Шестнадцать лет российские пограничники совместно с абхазскими коллегами защищают рубежи нашей Родины. За годы совместной службы российские и абхазские пограничники доказали, что являются единой командой, способной эффективно противостоять любым вызовам," — отметил Гунба.
Президент подчеркнул, что Россия — надежный стратегический партнер Абхазии и гарант безопасности.