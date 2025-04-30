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Итоги цитрусового сезона подвели таможенные органы Абхазии и России

Итоги цитрусового сезона подвели таможенные органы Абхазии и России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Итоги цитрусового сезона 2024-2025 годов подвели представители таможенных органов Абхазии и России. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Итоги цитрусового сезона 2024-2025 годов подвели представители таможенных органов Абхазии и России. Стороны обсудили: Предстоящий курортный сезон может стать рекордным по количеству туристов, по данным Минтуризма Абхазии. Участники отметили, что принимаемые меры позволяют повысить пропускную способность на абхазо-российской границе даже в период турсезона 2025 года.

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абхазия, россия, цитрусовые, таможня