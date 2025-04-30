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Итоги цитрусового сезона подвели таможенные органы Абхазии и России
Итоги цитрусового сезона подвели таможенные органы Абхазии и России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Итоги цитрусового сезона 2024-2025 годов подвели представители таможенных органов Абхазии и России. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Итоги цитрусового сезона 2024-2025 годов подвели представители таможенных органов Абхазии и России. Стороны обсудили: Предстоящий курортный сезон может стать рекордным по количеству туристов, по данным Минтуризма Абхазии. Участники отметили, что принимаемые меры позволяют повысить пропускную способность на абхазо-российской границе даже в период турсезона 2025 года.
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абхазия, россия, цитрусовые, таможня
абхазия, россия, цитрусовые, таможня
Итоги цитрусового сезона подвели таможенные органы Абхазии и России
15:00 30.04.2025 (обновлено: 17:19 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Итоги цитрусового сезона 2024-2025 годов подвели представители таможенных органов Абхазии и России.
проблемные вопросы, связанные с таможенными операциями при вывозе из Абхазии плодоовощной продукции;
оптимизацию таможенных операций в периоды пиковых нагрузок.
Предстоящий курортный сезон может стать рекордным по количеству туристов, по данным Минтуризма Абхазии.
Участники отметили, что принимаемые меры позволяют повысить пропускную способность на абхазо-российской границе даже в период турсезона 2025 года.