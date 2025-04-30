https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/mezhdunarodnyy-elektropoezd-dioskuriya-nachnet-kursirovat-v-abkhaziyu-1-maya-1054685269.html

Международный электропоезд "Диоскурия" начнет курсировать в Абхазию 1 мая

Международный электропоезд "Диоскурия" начнет курсировать в Абхазию 1 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Завтра в Абхазию начнет курсировать международный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский Курорт и Сухум. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

ласточка (поезд)

ржд

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Завтра в Абхазию начнет курсировать международный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский Курорт и Сухум. По первому маршруту "Адлер – Сухум – Адлер" вместе с пассажирами отправятся советники по воспитанию — участники проекта "Навигаторы детства". Они проведут мастер-классы, посвященные 80-летию Победы. В торжественном мероприятии примут участие высокопоставленные лица, включая замгендиректора РЖД Ивана Колесникова. Продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум началась 21 апреля. Поезда будут курсировать дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне.

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Sputnik Абхазия

россия, абхазия, ласточка (поезд), ржд, абхазская железная дорога