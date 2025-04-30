https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/mezhdunarodnyy-elektropoezd-dioskuriya-nachnet-kursirovat-v-abkhaziyu-1-maya-1054685269.html
Международный электропоезд "Диоскурия" начнет курсировать в Абхазию 1 мая
Международный электропоезд "Диоскурия" начнет курсировать в Абхазию 1 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Завтра в Абхазию начнет курсировать международный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский Курорт и Сухум. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-30T16:00+0300
2025-04-30T16:00+0300
2025-04-30T19:34+0300
в абхазии
россия
абхазия
ласточка (поезд)
ржд
абхазская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054685363_0:101:1273:817_1920x0_80_0_0_ff007c5d00ee7f740904f5d0fc5e01ec.jpg
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Завтра в Абхазию начнет курсировать международный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский Курорт и Сухум. По первому маршруту "Адлер – Сухум – Адлер" вместе с пассажирами отправятся советники по воспитанию — участники проекта "Навигаторы детства". Они проведут мастер-классы, посвященные 80-летию Победы. В торжественном мероприятии примут участие высокопоставленные лица, включая замгендиректора РЖД Ивана Колесникова. Продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум началась 21 апреля. Поезда будут курсировать дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/04/1e/1054685363_24:0:1249:919_1920x0_80_0_0_cd6a859ccd4ff34f3841b74e9400d723.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, абхазия, ласточка (поезд), ржд, абхазская железная дорога
россия, абхазия, ласточка (поезд), ржд, абхазская железная дорога
Международный электропоезд "Диоскурия" начнет курсировать в Абхазию 1 мая
16:00 30.04.2025 (обновлено: 19:34 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Завтра в Абхазию начнет курсировать международный электропоезд "Диоскурия", соединяющий Имеретинский Курорт и Сухум.
По первому маршруту "Адлер – Сухум – Адлер" вместе с пассажирами отправятся советники по воспитанию — участники проекта "Навигаторы детства". Они проведут мастер-классы, посвященные 80-летию Победы.
Электропоезд ЭП2ДМ оснащен климат-контролем, USB-разъемами, подъемниками для инвалидов и креплениями для велосипедов. Вагоны оформлены российскими и абхазскими художниками.
В торжественном мероприятии примут участие высокопоставленные лица, включая замгендиректора РЖД Ивана Колесникова.
Продажа билетов на электрички Имеретинский Курорт – Сухум началась 21 апреля. Поезда будут курсировать дважды в день с остановками в Абаате, Гагрыпше, Гагре, Бзыбте, Гудауте, Псырцхе, Новом Афоне.