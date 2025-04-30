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Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании

Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании. В церемонии открытия, приуроченной к 93-й годовщине национального радио, принял участие премьер-министр Владимир Делба. Он подчеркнул, что радио по-прежнему остается важным источником информации. Гендиректор АГТРК Ирина Агрба подчеркнула, что главная задача — сделать радиовещание актуальным. "Главный процесс, который сейчас идет, я назвала бы процессом адаптации Абхазского радио к технологическим реалиям", — добавила Агрба. Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года. Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.

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