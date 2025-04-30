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Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании
Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании. В церемонии открытия, приуроченной к 93-й годовщине национального радио, принял участие премьер-министр Владимир Делба. Он подчеркнул, что радио по-прежнему остается важным источником информации. Гендиректор АГТРК Ирина Агрба подчеркнула, что главная задача — сделать радиовещание актуальным. "Главный процесс, который сейчас идет, я назвала бы процессом адаптации Абхазского радио к технологическим реалиям", — добавила Агрба. Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года. Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.
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абхазское радио, агтрк, абхазия
абхазское радио, агтрк, абхазия
Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании
16:30 30.04.2025 (обновлено: 19:30 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Новую студию Абхазского радио открыли в Абхазской гостелерадиокомпании.
В церемонии открытия, приуроченной к 93-й годовщине национального радио, принял участие премьер-министр Владимир Делба.
Он подчеркнул, что радио по-прежнему остается важным источником информации.
"Недавно мы вышли на интернет вещание, помимо FM вещания. Нас можно слушать в любой точке мира, если открыть сайт Абхазского радио. А также создали площадки, проводим стримы, в телеграм-канале можно вступить в прямой эфир", — отметил директор Абхазского радио Адгур Гунба.
Гендиректор АГТРК Ирина Агрба подчеркнула, что главная задача — сделать радиовещание актуальным.
"Главный процесс, который сейчас идет, я назвала бы процессом адаптации Абхазского радио к технологическим реалиям", — добавила Агрба.
Первый эфир Абхазского радио состоялся 30 апреля 1932 года. Вещание велось из Остроумовского ущелья, ныне здесь располагается турбаза "Айтар" и резиденция президента республики.