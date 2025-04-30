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Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспалов
Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспалов
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального... 30.04.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов. Минпросвещения Абхазии, министерство науки и высшего образования России и СКФУ сотрудничают на протяжении десяти лет. Владимир Делба поблагодарил ректора СКФУ за проводимую работу и выразил уверенность в плодотворном взаимодействии. Ранее Дмитрий Беспалов встретился с главой Минпроса Ханой Гунба. На встрече затронули вопросы повышения квалификации специалистов в области русского языка и литературы, филологии, воспитателей детских садов. Гунба подчеркнула необходимость принятия закона об образовании.
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Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспалов
18:30 30.04.2025 (обновлено: 19:35 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов.
Минпросвещения Абхазии, министерство науки и высшего образования России и СКФУ сотрудничают на протяжении десяти лет.
"Более 3,5 тысяч граждан Абхазии уже прошли курсы повышения квалификации. Это директора школ, завучи, учителя-предметники, специалисты корректирующих классов - методисты, эдьютеры, психологи, ряд государственно-гражданских служащих органов исполнительной власти и ряд представителей предпринимательского сообщества", — отметил Беспалов.
Владимир Делба поблагодарил ректора СКФУ за проводимую работу и выразил уверенность в плодотворном взаимодействии.
Ранее Дмитрий Беспалов встретился с главой Минпроса Ханой Гунба. На встрече затронули вопросы повышения квалификации специалистов в области русского языка и литературы, филологии, воспитателей детских садов.
Гунба подчеркнула необходимость принятия закона об образовании.