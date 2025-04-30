https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/premer-ministr-abkhazii-vladimir-delba-vstretilsya-s-rektorom-skfu-dmitriem-bespalov-1054685995.html

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспалов

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспалов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального... 30.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-30T18:30+0300

2025-04-30T18:30+0300

2025-04-30T19:35+0300

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владимир делба

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сотрудничество в сфере образования обсудили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов. Минпросвещения Абхазии, министерство науки и высшего образования России и СКФУ сотрудничают на протяжении десяти лет. Владимир Делба поблагодарил ректора СКФУ за проводимую работу и выразил уверенность в плодотворном взаимодействии. Ранее Дмитрий Беспалов встретился с главой Минпроса Ханой Гунба. На встрече затронули вопросы повышения квалификации специалистов в области русского языка и литературы, филологии, воспитателей детских садов. Гунба подчеркнула необходимость принятия закона об образовании.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, образование, владимир делба