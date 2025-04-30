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Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-30T12:30+0300
2025-04-30T12:30+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР
12:30 30.04.2025 (обновлено: 14:01 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.