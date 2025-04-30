https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novoe-v-dnr--1054674457.html

Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

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2025-04-30T14:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии при помощи ударных дронов уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ и зашли на позиции противника. Затем они зачистили дома от остатков украинского гарнизона и установили над поселком российские флаги. Часть военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

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