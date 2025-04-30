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Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-30T09:00+0300
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника
09:00 30.04.2025 (обновлено: 10:36 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
15 – над Курской областью,
1 – над Белгородской областями.