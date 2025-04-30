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Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Сухуме
Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Доме Москвы в Сухуме. 30.04.2025, Sputnik Абхазия
2025-04-30T13:00+0300
2025-04-30T13:00+0300
2025-04-30T14:00+0300
великая победа — 80
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
вов
история
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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Доме Москвы в Сухуме. В экспозиции собраны фотографии, документы, которые рассказывают о различных периодах истории Великой Отечественной войны, в том числе о битве за Кавказ. Кроме того, на выставке представлены фотографии 24 Героев Советского Союза, выходцев из Абхазии. Выставка подготовлена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом и Абхазским институтом гуманитарных исследований при поддержке Фонда "История Отечества" и Российского исторического общества.
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абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история
абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история
Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Сухуме
13:00 30.04.2025 (обновлено: 14:00 30.04.2025)
СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Доме Москвы в Сухуме.
В экспозиции собраны фотографии, документы, которые рассказывают о различных периодах истории Великой Отечественной войны, в том числе о битве за Кавказ.
Кроме того, на выставке представлены фотографии 24 Героев Советского Союза, выходцев из Абхазии.
"До сих колеблется количество Героев Советского Союза, сначала было 22, затем 23 и 24. Еще знаю, что есть бойцы, которые были представлены, но не получили звание Героя", — отметила сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн.
Выставка подготовлена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом и Абхазским институтом гуманитарных исследований при поддержке Фонда "История Отечества" и Российского исторического общества.