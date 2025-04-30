https://sputnik-abkhazia.ru/20250430/vystavka-80-let-nashey-obschey-pobede-otkrylas-v-sukhume-1054674547.html

Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Сухуме

Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Доме Москвы в Сухуме. 30.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-30T13:00+0300

2025-04-30T13:00+0300

2025-04-30T14:00+0300

великая победа — 80

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

вов

история

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СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Выставка "80 лет нашей общей Победе" открылась в Доме Москвы в Сухуме. В экспозиции собраны фотографии, документы, которые рассказывают о различных периодах истории Великой Отечественной войны, в том числе о битве за Кавказ. Кроме того, на выставке представлены фотографии 24 Героев Советского Союза, выходцев из Абхазии. Выставка подготовлена представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом и Абхазским институтом гуманитарных исследований при поддержке Фонда "История Отечества" и Российского исторического общества.

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, вов, история