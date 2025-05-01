https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/abkhazskaya-natsionalnaya-shkola-pamyati-valeriya-kuraskua--1054686362.html
"Абхазская национальная школа": памяти Валерия Кураскуа
"Абхазская национальная школа": памяти Валерия Кураскуа
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Ученый, педагог, автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии Валерий Кураскуа родился 1 мая 1935 года. 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T16:35+0300
2025-05-01T16:35+0300
2025-05-01T17:55+0300
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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Ученый, педагог, автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии Валерий Кураскуа родился 1 мая 1935 года.После окончания филологического факультета Тбилисского госуниверситета в 1958 году Кураскуа вернулся в Абхазию и начал работать на кафедре абхазского языка и литературы Сухумского пединститута. В 1965 году он защитил диссертацию в Академии педагогических наук в Москве. В том же году стал преподавателем кафедры педагогики и психологии, замдекана заочного отделения Сухумского госпединститута.С 1978 по 1989 годы Кураскуа — декан педагогического факультета Абхазского госуниверситета. С 1993 по 1999 год — завкафедрой педагогики и психологии университета. Кураскуа – автор книги "Абхазская национальная школа (1921-1958)". Он впервые проследил историю абхазской общеобразовательной школы со времени ее образования в 1921 году, с установления советской власти в республике. В своем труде он рассказывает, как в конце 30-х годов наметилась тенденция свертывания национальных школ Абхазии, постепенная переориентация их на грузинский язык. А во время Великой Отечественной воспитательная работа в школах проводилась в неразрывной связи с трудом учащихся на нужды фронта. Абхазские школьники в годы Великой Отечественной войны собирали металлолом, теплые вещи для бойцов, работали в сельском хозяйстве и на предприятиях: Кураскуа – автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии, соавтор учебника по истории педагогики на абхазском языке. Он был участником национально-освободительного движения абхазского народа с 60-х годов, одним из авторов Абхазского письма 1967 года.В последние годы жизни он работал над составлением курса лекций по педагогике и параллельно над монографией по проблемам народного образования Абхазии, которую не успел завершить. Его не стало в 1999 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210911/Borba-za-spravedlivost-printsip-zhizni-Antoniny-Khashba--1033189216.html
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история, абхазия
СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Ученый, педагог, автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии Валерий Кураскуа родился 1 мая 1935 года.
После окончания филологического факультета Тбилисского госуниверситета в 1958 году Кураскуа вернулся в Абхазию и начал работать на кафедре абхазского языка и литературы Сухумского пединститута.
В 1965 году он защитил диссертацию в Академии педагогических наук в Москве. В том же году стал преподавателем кафедры педагогики и психологии, замдекана заочного отделения Сухумского госпединститута.
С 1978 по 1989 годы Кураскуа — декан педагогического факультета Абхазского госуниверситета. С 1993 по 1999 год — завкафедрой педагогики и психологии университета.
Кураскуа – автор книги "Абхазская национальная школа (1921-1958)". Он впервые проследил историю абхазской общеобразовательной школы со времени ее образования в 1921 году, с установления советской власти в республике.
В своем труде он рассказывает, как в конце 30-х годов наметилась тенденция свертывания национальных школ Абхазии, постепенная переориентация их на грузинский язык. А во время Великой Отечественной воспитательная работа в школах проводилась в неразрывной связи с трудом учащихся на нужды фронта.
Абхазские школьники в годы Великой Отечественной войны собирали металлолом, теплые вещи для бойцов, работали в сельском хозяйстве и на предприятиях:
"С марта регулярно работаю в сельском хозяйстве, это ничуть не помешает мне завершить учебный год с хорошими отметками. <...> Приложу все усилия к тому, чтобы взятые обязательства выполнить с честью и тем самым помочь Красной Армии в разгроме фашистских мерзавцев", – писала ученица 8 класса школы села Дурипш Тоня Кондажария в газету "Советская Абхазия".
Пионеры школы в Очамчыре обратились к школьникам Абхазии с призывом собрать деньги на постройку танковой колонны "Юный пионер". В школе им удалось собрать 2,5 тыс. рублей. Они писали: "Мы знаем, что боевые машины, построенные на наши сбережения, окажутся в надежных руках советских воинов, и они беспощадно будут бить врага". На призыв откликнулись 18 штабов городов и районов Абхазии.
Ученики 6-10 классов Очамчырского района работали на полях. Было организовано 254 отряда в составе 1860 человек.
Летом 1942 года ученик 7 класса Ражден Хикуба работал бригадиром в родном колхозе села Лыхны и заработал 10 тыс. рублей. В январе 1945 года он послал эти деньги на стройку танковой колонны.
Школьники Гудаутского района собрали на постройку авиаэскадрильи "Комсомолец Грузии" 155 тыс. рублей, послали бойцам Красной Армии подарки к праздникам – 20 тонн фруктов, 160 литров вина, 50 литров водки.
Три школы Гудаутского района шефствовали над госпиталями. Лыхненская отправила госпиталю в Сочи полную автомашину фруктов, 5 ведер вина. Эти данные были собраны ученым и педагогом Валерием Кураскуа в книге "Абхазская национальная школа (1921-1958)".
Кураскуа – автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии, соавтор учебника по истории педагогики на абхазском языке. Он был участником национально-освободительного движения абхазского народа с 60-х годов, одним из авторов Абхазского письма 1967 года.
В последние годы жизни он работал над составлением курса лекций по педагогике и параллельно над монографией по проблемам народного образования Абхазии, которую не успел завершить. Его не стало в 1999 году.