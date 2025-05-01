https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/abkhazskaya-natsionalnaya-shkola-pamyati-valeriya-kuraskua--1054686362.html

"Абхазская национальная школа": памяти Валерия Кураскуа

"Абхазская национальная школа": памяти Валерия Кураскуа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Ученый, педагог, автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии Валерий Кураскуа родился 1 мая 1935 года. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T16:35+0300

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2025-05-01T17:55+0300

история

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Ученый, педагог, автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии Валерий Кураскуа родился 1 мая 1935 года.После окончания филологического факультета Тбилисского госуниверситета в 1958 году Кураскуа вернулся в Абхазию и начал работать на кафедре абхазского языка и литературы Сухумского пединститута. В 1965 году он защитил диссертацию в Академии педагогических наук в Москве. В том же году стал преподавателем кафедры педагогики и психологии, замдекана заочного отделения Сухумского госпединститута.С 1978 по 1989 годы Кураскуа — декан педагогического факультета Абхазского госуниверситета. С 1993 по 1999 год — завкафедрой педагогики и психологии университета. Кураскуа – автор книги "Абхазская национальная школа (1921-1958)". Он впервые проследил историю абхазской общеобразовательной школы со времени ее образования в 1921 году, с установления советской власти в республике. В своем труде он рассказывает, как в конце 30-х годов наметилась тенденция свертывания национальных школ Абхазии, постепенная переориентация их на грузинский язык. А во время Великой Отечественной воспитательная работа в школах проводилась в неразрывной связи с трудом учащихся на нужды фронта. Абхазские школьники в годы Великой Отечественной войны собирали металлолом, теплые вещи для бойцов, работали в сельском хозяйстве и на предприятиях: Кураскуа – автор более 30 научных работ по проблемам народного образования Абхазии, соавтор учебника по истории педагогики на абхазском языке. Он был участником национально-освободительного движения абхазского народа с 60-х годов, одним из авторов Абхазского письма 1967 года.В последние годы жизни он работал над составлением курса лекций по педагогике и параллельно над монографией по проблемам народного образования Абхазии, которую не успел завершить. Его не стало в 1999 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210911/Borba-za-spravedlivost-printsip-zhizni-Antoniny-Khashba--1033189216.html

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