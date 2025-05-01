https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/doroga-na-yaltu-2025-final-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-festivalya-v-moskve-1054708834.html
"Дорога на Ялту 2025": финал международного музыкального фестиваля в Москве
"Дорога на Ялту 2025": финал международного музыкального фестиваля в Москве
Sputnik Абхазия
Сегодня будут объявлены победители VII Международного фестиваля "Дорога на Ялту". 01.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-01T17:30+0300
2025-05-01T17:30+0300
2025-05-01T17:30+0300
видео
культура
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054708662_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_ad8e437b89af3ba0f6fdec10309cc805.jpg
Сегодня будут объявлены победители VII Международного фестиваля "Дорога на Ялту".Их определит и объявит жюри после выступлений в дуэтах на гала-концерте в Государственном Кремлевском Дворце.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/01/1054708662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5315ff9eef45d81789a3988febafe759.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, культура, россия, видео
видео, культура, россия, видео
"Дорога на Ялту 2025": финал международного музыкального фестиваля в Москве
Сегодня будут объявлены победители VII Международного фестиваля "Дорога на Ялту".
Их определит и объявит жюри после выступлений в дуэтах на гала-концерте в Государственном Кремлевском Дворце.