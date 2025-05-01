https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/doroga-na-yaltu-2025-final-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-festivalya-v-moskve-1054708834.html

"Дорога на Ялту 2025": финал международного музыкального фестиваля в Москве

"Дорога на Ялту 2025": финал международного музыкального фестиваля в Москве

Sputnik Абхазия

Сегодня будут объявлены победители VII Международного фестиваля "Дорога на Ялту". 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T17:30+0300

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видео

культура

россия

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Сегодня будут объявлены победители VII Международного фестиваля "Дорога на Ялту".Их определит и объявит жюри после выступлений в дуэтах на гала-концерте в Государственном Кремлевском Дворце.

россия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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видео, культура, россия, видео