https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1054736335.html

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю

Sputnik Абхазия

Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БпЛА, 605 ЗРК, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО... 02.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-02T15:17+0300

2025-05-02T15:17+0300

2025-05-02T15:24+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. За период с 26 апреля по 2 мая российские войска освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка и Новое в ДНР, сообщили в Минобороны России.За указанный период ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников.ВКС России сбили украинский Су-27, средства ПВО – 36 управляемых авиабомб JDAM, 5 реактивных снарядов системы HIMARS , две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 1306 украинских беспилотников.Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря быстроходный катер Willard, три безэкипажных катера, один катер поврежден.

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