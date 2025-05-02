https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-dnr-za-nedelyu-1054736335.html
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю
Sputnik Абхазия
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БпЛА, 605 ЗРК, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО... 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T15:17+0300
2025-05-02T15:17+0300
2025-05-02T15:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054238745_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_b0b072d3c44a6ceeea9daf1cf5be90a6.jpg
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. За период с 26 апреля по 2 мая российские войска освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка и Новое в ДНР, сообщили в Минобороны России.За указанный период ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников.ВКС России сбили украинский Су-27, средства ПВО – 36 управляемых авиабомб JDAM, 5 реактивных снарядов системы HIMARS , две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 1306 украинских беспилотников.Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря быстроходный катер Willard, три безэкипажных катера, один катер поврежден.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/itogi-kto-rossiya-vysoko-tsenit-boevoe-bratstvo-kndr-1054655992.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054238745_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_3b70e38513c05aafe9afa82fa264658f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР за неделю
15:17 02.05.2025 (обновлено: 15:24 02.05.2025)
Всего с начала СВО уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 891 БпЛА, 605 ЗРК, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины РСЗО, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. За период с 26 апреля по 2 мая российские войска освободили населенные пункты Каменка, Дорошовка и Новое в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, подразделения группировки "Север" освободили Горналь в Курской области, последний пункт, удерживаемый ВСУ. Создание "полосы безопасности" в приграничных районах Сумской области продолжается.
За указанный период ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения дронов, пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
ВКС России сбили украинский Су-27, средства ПВО – 36 управляемых авиабомб JDAM, 5 реактивных снарядов системы HIMARS , две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 1306 украинских беспилотников.
Морская авиация Черноморского флота уничтожила в акватории Черного моря быстроходный катер Willard, три безэкипажных катера, один катер поврежден.