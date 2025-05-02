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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uragannyy-veter-obrushilsya-na-tkuarchal-1054719939.html
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал
Sputnik Абхазия
Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов, обращений от владельцев частных домовладений еще не поступало. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел, сообщил Sputnik начальник ПСЧ района Денис Квициния. Сейчас в городе нет электричества, провода оборваны из-за падения деревьев. "В городе упало 24 дерева, сейчас сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, убирают обломки кровли, которые разбросаны по проезжей части и во дворах", — сообщил Квициния.
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абхазия, новости, ткуарчальский район

Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал

10:30 02.05.2025 (обновлено: 10:54 02.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Город Ткуарчал
Город Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов, обращений от владельцев частных домовладений еще не поступало.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел, сообщил Sputnik начальник ПСЧ района Денис Квициния.

"Ураган длился с 23:00 до 01:00. В результате сильного ветра кровля многоквартирного дома по улице Ардзинба полностью сорвана. Также частично кровля сорвана в трех многоквартирных домах", – подчеркнул он.

Сейчас в городе нет электричества, провода оборваны из-за падения деревьев.
"В городе упало 24 дерева, сейчас сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, убирают обломки кровли, которые разбросаны по проезжей части и во дворах", — сообщил Квициния.
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