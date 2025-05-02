https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uragannyy-veter-obrushilsya-na-tkuarchal-1054719939.html

Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал

Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал

Sputnik Абхазия

Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов, обращений от владельцев частных домовладений еще не поступало. 02.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел, сообщил Sputnik начальник ПСЧ района Денис Квициния. Сейчас в городе нет электричества, провода оборваны из-за падения деревьев. "В городе упало 24 дерева, сейчас сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, убирают обломки кровли, которые разбросаны по проезжей части и во дворах", — сообщил Квициния.

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абхазия, новости, ткуарчальский район