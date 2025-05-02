https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/uragannyy-veter-obrushilsya-na-tkuarchal-1054719939.html
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал
Sputnik Абхазия
Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов, обращений от владельцев частных домовладений еще не поступало. 02.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-02T10:30+0300
2025-05-02T10:30+0300
2025-05-02T10:54+0300
в абхазии
абхазия
новости
ткуарчальский район
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046492469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09781f646ec9987247d31a350c4cfa2d.jpg
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел, сообщил Sputnik начальник ПСЧ района Денис Квициния. Сейчас в городе нет электричества, провода оборваны из-за падения деревьев. "В городе упало 24 дерева, сейчас сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, убирают обломки кровли, которые разбросаны по проезжей части и во дворах", — сообщил Квициния.
абхазия
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046492469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_413abb5d6e1ab0edd28dae2e74b46f40.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, ткуарчальский район
абхазия, новости, ткуарчальский район
Ураганный ветер обрушился на Ткуарчал
10:30 02.05.2025 (обновлено: 10:54 02.05.2025)
Ветер сорвал кровли четырех многоквартирных домов, обращений от владельцев частных домовладений еще не поступало.
СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Ураганный ветер обрушился ночью на Ткуарчал и несколько близлежащих сел, сообщил Sputnik начальник ПСЧ района Денис Квициния.
"Ураган длился с 23:00 до 01:00. В результате сильного ветра кровля многоквартирного дома по улице Ардзинба полностью сорвана. Также частично кровля сорвана в трех многоквартирных домах", – подчеркнул он.
Сейчас в городе нет электричества, провода оборваны из-за падения деревьев.
"В городе упало 24 дерева, сейчас сотрудники ПСЧ устраняют последствия стихийного бедствия. Идет расчистка проезжей части, распил упавших деревьев, убирают обломки кровли, которые разбросаны по проезжей части и во дворах", — сообщил Квициния.