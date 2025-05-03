https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/badra-gunba-prostilsya-s-dobrovoltsem-iz-abkhazii-pogibshim-na-svo-1054748676.html
Бадра Гунба простился с добровольцем из Абхазии, погибшим на СВО
Бадра Гунба простился с добровольцем из Абхазии, погибшим на СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба простился с добровольцем Геннадием Цибулько, погибшим в ходе специальной военной операции. 03.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-03T12:12+0300
2025-05-03T12:12+0300
2025-05-03T12:12+0300
в абхазии
абхазия
добровольцы
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/03/1054748508_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c0c89fcb89bee8e6b37f8a2b54a4df42.jpg
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба простился с добровольцем Геннадием Цибулько, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с бойцом проходит в Доме Учителя в Сухуме. С начала боевых действий на СВО погибли более 65 добровольцев из Абхазии.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/03/1054748508_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_74e670c253a506661e4b42a43d14c9f9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, добровольцы, россия
абхазия, добровольцы, россия
Бадра Гунба простился с добровольцем из Абхазии, погибшим на СВО
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба простился с добровольцем Геннадием Цибулько, погибшим в ходе специальной военной операции.
Церемония прощания с бойцом проходит в Доме Учителя в Сухуме.
Доброволец из Абхазии Геннадий Цибулько погиб в районе населенного пункта Веселое Курской области.
С начала боевых действий на СВО погибли более 65 добровольцев из Абхазии.