https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/badra-gunba-prostilsya-s-dobrovoltsem-iz-abkhazii-pogibshim-na-svo-1054748676.html

Бадра Гунба простился с добровольцем из Абхазии, погибшим на СВО

Бадра Гунба простился с добровольцем из Абхазии, погибшим на СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба простился с добровольцем Геннадием Цибулько, погибшим в ходе специальной военной операции. 03.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба простился с добровольцем Геннадием Цибулько, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с бойцом проходит в Доме Учителя в Сухуме. С начала боевых действий на СВО погибли более 65 добровольцев из Абхазии.

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