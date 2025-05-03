https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/kak-sukhum-otmetit-9-maya-1054750724.html

Как Сухум отметит 9 Мая

Как Сухум отметит 9 Мая

Sputnik Абхазия

Акции "Огонь памяти", "Бессмертный полк" и большой праздничный концерт — как Сухум отметит 9 Мая. 03.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

инфографика

сухум

мультимедиа

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

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Акции "Огонь памяти", "Бессмертный полк" и большой праздничный концерт — как Сухум отметит 9 Мая. Столичная администрация утвердила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сухум начнет праздновать 5 мая выставкой "Кино Победы" в Музее Боевой славы. 6 мая пройдет конкурс для школьников "Смотр строя и песни". Основные события запланированы на 9 Мая, в том числе традиционный велопробег, праздничный митинг, концерт "Песни военных лет" и большой концерт, который завершится салютом.

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инфографика, сухум, мультимедиа, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, инфографика