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Как Сухум отметит 9 Мая
Как Сухум отметит 9 Мая
Sputnik Абхазия
Акции "Огонь памяти", "Бессмертный полк" и большой праздничный концерт — как Сухум отметит 9 Мая. 03.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-03T19:30+0300
2025-05-03T19:30+0300
2025-05-03T20:30+0300
в абхазии
инфографика
сухум
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80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
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Акции "Огонь памяти", "Бессмертный полк" и большой праздничный концерт — как Сухум отметит 9 Мая. Столичная администрация утвердила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сухум начнет праздновать 5 мая выставкой "Кино Победы" в Музее Боевой славы. 6 мая пройдет конкурс для школьников "Смотр строя и песни". Основные события запланированы на 9 Мая, в том числе традиционный велопробег, праздничный митинг, концерт "Песни военных лет" и большой концерт, который завершится салютом.
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инфографика, сухум, мультимедиа, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, инфографика
инфографика, сухум, мультимедиа, 80-летие победы в великой отечественной войне, абхазия, инфографика
Как Сухум отметит 9 Мая
19:30 03.05.2025 (обновлено: 20:30 03.05.2025)
Акции "Огонь памяти", "Бессмертный полк" и большой праздничный концерт — как Сухум отметит 9 Мая.
Столичная администрация утвердила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сухум начнет праздновать 5 мая выставкой "Кино Победы" в Музее Боевой славы.
6 мая пройдет конкурс для школьников "Смотр строя и песни".
Основные события запланированы на 9 Мая, в том числе традиционный велопробег, праздничный митинг, концерт "Песни военных лет" и большой концерт, который завершится салютом.