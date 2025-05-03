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В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана
В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Жилищно-коммунальные службы Ткуарчала приступили к устранению последствий урагана, обрушившегося на город с 1 на 2 мая. 03.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-03T15:00+0300
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в абхазии
ткуарчальский район
абхазия
разгул стихии
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Жилищно-коммунальные службы Ткуарчала приступили к устранению последствий урагана, обрушившегося на город с 1 на 2 мая. Сильный ветер повалил около 30 деревьев, пострадало более 20 домов, район был обесточен, уточнил начальник ЖКХ Резо Гопия. Еще вчера энергетики оперативно восстановили электроснабжение. Сейчас районные службы вместе с местными жителями убирают деревья и ремонтируют крыши, несмотря на плохие погодные условия. По его словам, на расчистку улиц уйдет около четырех дней. Кровельные работы зависят от поставки необходимых материалов и погодных условий.
ткуарчальский район
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ткуарчальский район, абхазия, разгул стихии
ткуарчальский район, абхазия, разгул стихии
В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана
15:00 03.05.2025 (обновлено: 17:01 03.05.2025)
СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Жилищно-коммунальные службы Ткуарчала приступили к устранению последствий урагана, обрушившегося на город с 1 на 2 мая.
Сильный ветер повалил около 30 деревьев, пострадало более 20 домов, район был обесточен, уточнил начальник ЖКХ Резо Гопия.
Еще вчера энергетики оперативно восстановили электроснабжение. Сейчас районные службы вместе с местными жителями убирают деревья и ремонтируют крыши, несмотря на плохие погодные условия.
“Своими силами устраняем последствия стихии. Убираем поваленные деревья, кровельные работы приводим там, где это возможно, а там, где посложнее, где необходима разборка кровли, там пока проводим подготовительные работы”, — отметил Гопия.
По его словам, на расчистку улиц уйдет около четырех дней. Кровельные работы зависят от поставки необходимых материалов и погодных условий.