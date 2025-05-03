https://sputnik-abkhazia.ru/20250503/v-tkuarchale-pristupili-k-ustraneniyu-posledstviy-uragana-1054749513.html

В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана

В Ткуарчале приступили к устранению последствий урагана

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Жилищно-коммунальные службы Ткуарчала приступили к устранению последствий урагана, обрушившегося на город с 1 на 2 мая. 03.05.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

ткуарчальский район

абхазия

разгул стихии

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Жилищно-коммунальные службы Ткуарчала приступили к устранению последствий урагана, обрушившегося на город с 1 на 2 мая. Сильный ветер повалил около 30 деревьев, пострадало более 20 домов, район был обесточен, уточнил начальник ЖКХ Резо Гопия. Еще вчера энергетики оперативно восстановили электроснабжение. Сейчас районные службы вместе с местными жителями убирают деревья и ремонтируют крыши, несмотря на плохие погодные условия. По его словам, на расчистку улиц уйдет около четырех дней. Кровельные работы зависят от поставки необходимых материалов и погодных условий.

ткуарчальский район

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Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, абхазия, разгул стихии