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Взаимный интерес: о помощи людям с речевыми нарушениями в Абхазии

Взаимный интерес: о помощи людям с речевыми нарушениями в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии заработала Ассоциация логопедов -дефектологов и специалистов инклюзивного образования. Во время презентации проекта прошел круглый стол, на котором... 05.05.2025, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: о помощи людям с речевыми нарушениями в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о помощи людям с речевыми нарушениями в Абхазии

В Абхазии заработала Ассоциация логопедов -дефектологов и специалистов инклюзивного образования. Во время презентации проекта прошел круглый стол, на котором поднимались вопросы диагностики и реабилитации людей с когнитивными и речевыми нарушениями в Абхазии. Чем будет заниматься ассоциация и насколько актуальны ее задачи, в эфире радио Sputnik рассказали доктор педагогических наук, автор более 70 научных и учебно-методических трудов по логопедии и коррекционной педагогике Маргарита Русецкая и старший преподаватель АГУ, руководитель центра "Логопед" Анетта Бганба.Перед ассоциацией стоит ряд задач, в числе которых изучить уровень компетенции специалистов, насколько они имеют право работать с детьми с нарушениями в развитии речевой патологии; продумать какими способами можно улучшить компетенцию тех специалистов, которые уже имеют опыт работы; развивать национальную абхазскую логопедию, сказала Русецкая. Она отметила, что абхазскую логопедию могут развивать только специалисты, и это не просто заниматься переводами."Логопед – это необычная работа. Это специалист, который объединяет в себе педагога, психолога, лингвиста, должен хорошо знать строение организма, работу мозга. Не каждый может это сделать, но мы должны создать хорошую среду", – сказала Русецкая.Слушайте подкаст.

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