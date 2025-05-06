https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/den-dobrovoltsa-donbassa-otmetili-u-pamyatnika-neizvestnomu-soldatu-v-sukhume-1054786232.html

День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме

Sputnik Абхазия

В специальной военной операции России на Украине в качестве добровольцев участвуют и уроженцы Абхазии. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. В рамках мероприятия семьям погибших бойцов вручили награды, благодарственных писем удостоились и люди, оказывающие помощь Донбассу с начала конфликта. Общественная организация "Доброволец", которая объединяет ветеранов, волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников специальной военной операции, войн и военных конфликтов, была создана в Абхазии в 2023 году.

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