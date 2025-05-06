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День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
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В специальной военной операции России на Украине в качестве добровольцев участвуют и уроженцы Абхазии. 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T12:16+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. В рамках мероприятия семьям погибших бойцов вручили награды, благодарственных писем удостоились и люди, оказывающие помощь Донбассу с начала конфликта. Общественная организация "Доброволец", которая объединяет ветеранов, волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников специальной военной операции, войн и военных конфликтов, была создана в Абхазии в 2023 году.
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День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме
12:16 06.05.2025 (обновлено: 14:16 06.05.2025)
В специальной военной операции России на Украине в качестве добровольцев участвуют и уроженцы Абхазии.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. День добровольца Донбасса отметили у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.
"11 лет как идет война на Донбассе, и столько же отмечается День добровольца. В этот святой день, День Георгия Победоносца, мы чтим наших погибших ребят, к сожалению, их число прибавляется", — рассказал председатель общественной организации "Доброволец" Вадим Мироненко.
В рамках мероприятия семьям погибших бойцов вручили награды, благодарственных писем удостоились и люди, оказывающие помощь Донбассу с начала конфликта.
Общественная организация "Доброволец", которая объединяет ветеранов, волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников специальной военной операции, войн и военных конфликтов, была создана в Абхазии в 2023 году.