https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/festival-sporta-k-80-letiyu-pobedy-otkrylsya-v-sukhume-1054788478.html

Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме

Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта, в мастер-классах могут принять участие все желающие. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T14:46+0300

2025-05-06T14:46+0300

2025-05-06T17:46+0300

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80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Свободы в Сухуме. Участников и гостей фестиваля приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны, и подчеркнул, что абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене. Государство будет поддерживать спортсменов, заявил Гунба."Сегодня подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене, о поддержке ежемесячно в течение года в виде гранта", – добавил президент.Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта. Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта — самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Отдельные зоны посвящены тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино. Желающие также могут принять участие в мастер-классах по различным дисциплинам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/1054739831.html

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