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Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме
Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта, в мастер-классах могут принять участие все желающие. 06.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-06T14:46+0300
2025-05-06T17:46+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Свободы в Сухуме. Участников и гостей фестиваля приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны, и подчеркнул, что абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене. Государство будет поддерживать спортсменов, заявил Гунба."Сегодня подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене, о поддержке ежемесячно в течение года в виде гранта", – добавил президент.Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта. Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта — самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Отдельные зоны посвящены тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино. Желающие также могут принять участие в мастер-классах по различным дисциплинам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/1054739831.html
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абхазия, новости, спорт, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, новости, спорт, 80-летие победы в великой отечественной войне

Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме

14:46 06.05.2025 (обновлено: 17:46 06.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта, в мастер-классах могут принять участие все желающие.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Свободы в Сухуме.
Участников и гостей фестиваля приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны, и подчеркнул, что абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене.

"Уверен в том, что среди вас есть достойные ребята, спортсмены, которые продолжат эту прекрасную традицию", – подчеркнул он.

Государство будет поддерживать спортсменов, заявил Гунба.
"Сегодня подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене, о поддержке ежемесячно в течение года в виде гранта", – добавил президент.
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
Фестиваль спорта открылся в Сухуме - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта.
Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта — самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Отдельные зоны посвящены тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино.
Желающие также могут принять участие в мастер-классах по различным дисциплинам.
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