Фестиваль спорта к 80-летию Победы открылся в Сухуме
14:46 06.05.2025 (обновлено: 17:46 06.05.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта, в мастер-классах могут принять участие все желающие.
СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Свободы в Сухуме.
Участников и гостей фестиваля приветствовал президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что фестиваль должен стать событием не только для спортсменов, но и для всех граждан страны, и подчеркнул, что абхазские спортсмены во все времена прославляли республику на международной арене.
"Уверен в том, что среди вас есть достойные ребята, спортсмены, которые продолжат эту прекрасную традицию", – подчеркнул он.
Государство будет поддерживать спортсменов, заявил Гунба.
"Сегодня подписан указ о поддержке 30 спортсменов с наилучшими достижениями, которые представляют нашу страну на международной арене, о поддержке ежемесячно в течение года в виде гранта", – добавил президент.
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукФестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта открылся в Сухуме
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в ВОВ на площади Свободы в Сухуме
Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Шествие возглавили ветераны отечественного спорта.
Для посетителей мероприятия организованы показательные выступления по различным видам спорта — самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Отдельные зоны посвящены тяжелой и легкой атлетике, вольной борьбе, шахматам, шашкам и домино.
Желающие также могут принять участие в мастер-классах по различным дисциплинам.