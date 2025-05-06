https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/nochnaya-vedma-v-nebe-istoriya-voyny-abkhazskoy-letchitsy-meri-avidzba-1054576067.html

"Ночная ведьма" в небе: история войны абхазской летчицы Мери Авидзба

"Ночная ведьма" в небе: история войны абхазской летчицы Мери Авидзба

Sputnik Абхазия

Мери Авидзба – первая абхазская летчица, штурман 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиационного полка 4-й воздушной армии 2-го Белорусского... 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T19:30+0300

2025-05-06T19:30+0300

2025-05-06T19:30+0300

великая победа — 80

абхазия

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037266299_0:63:264:212_1920x0_80_0_0_fa88dc7be7814b734568c680ef920a8f.jpg

SputnikМери Авидзба родилась в 1917 году. После окончания Сухумского аэроклуба и Батайской летней школы в 1939 году она стала курсантом Военно-медицинской академии в Ленинграде.После начала Великой Отечественной войны Авидзба подала заявление о зачислении добровольцем в Красную армию. Перед тем как попасть на фронт, она прошла подготовку в истребительской авиашколе в Перми.Мери Авидзба служила в женском авиационном полку в составе ВВС СССР во время Великой Отечественной войны. "Осень 1942 года была для нашего 46-го гвардейского авиационного полка исключительно напряженной. Мы не хотели терять ни минуты. Нас называли "ночными ведьмами". Как бы ни складывались метеорологические условия, наши самолеты вылетали на боевое задание. Каждая из нас стремилась иметь как можно больше боевых вылетов. Помню, под вечер ко мне подошла командир женской эскадрильи Полина Макогон: "Готовься, Мери, летим вместе". Говоря откровенно, я страшно заволновалась. Интересно, как оценит командир эскадрильи мой полет, – подумала я и включила мотор…", — так вспоминала годы Великой Отечественной войны Мери Авидзба.В декабре 1942 года ее часть была перебазирована на Кавказ, для сражений с противником под Ростовом, Таганрогом, в Сальских степях и горах. Мери была назначена штурманом 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиаполка 4-й воздушной армии 2-го белорусского фронта.За время военных действий Мери Авидзба совершила 477 боевых вылетов, сбросила на врага 63 тысячи килограммов смертоносного груза. В 1944 году перевелась в 634-й ночной бомбардировочный авиационный полк. 5 ноября 1944 года "за произведенные 130 боевых вылетов" штурман звена гвардии младший лейтенант Мери Авидзба орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".После войны Мери Авидзба вела большую общественную работу. Была избрана депутатом Верховного Совета Абхазии. Вела большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, по пропаганде героических традиций советской авиации. Ветеран Великой Отечественной войны ушла из жизни в 1986 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250504/put-v-nebo-istoriya-pervogo-abkhazskogo-letchika-viktora-argun-1054576245.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/geroy-iz-abkhazii-o-podvige-vladimira-kharaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054575875.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне