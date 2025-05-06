https://sputnik-abkhazia.ru/20250506/pervyy-passazhirskiy-reys-nizhniy-novgorod--sukhum-zaderzhan-1054800541.html

Первый пассажирский рейс Нижний Новгород — Сухум задержан

Первый пассажирский рейс Нижний Новгород — Сухум задержан

Sputnik Абхазия

Первый за 30 лет регулярный пассажирский авиарейс приземлился в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба 1 мая, он доставил из Москвы 50 пассажиров. 06.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-06T23:35+0300

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Вылет первого регулярного рейса Нижний Новгород — Сухум задержан до 01:40, следует из данных аэропорта имени Чкалова.Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности воздушных судов. Обратным рейсом в Нижний Новгород самолет должен был вылететь в 22:40, вылет. соответственно, задерживается до 06:10. Ранее МЧС объявило ракетную опасность на территории Краснодарского края, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу. Ракетная опасность отменена в 23:01. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что с 18:40 до 21:32 над территорией России перехватили 57 украинских дронов.

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