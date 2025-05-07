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Агрба об участии Абхазской диаспоры в строительстве государства
Агрба об участии Абхазской диаспоры в строительстве государства
Sputnik Абхазия
Не так давно в Москве прошла встреча первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко с представителями Абхазской диаспоры, с... 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T17:23+0300
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Агрба: участие Абхазской диаспоры в строительстве государства
Sputnik Абхазия
Не так давно в Москве прошла встреча первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко с представителями Абхазской диаспоры, с представителями бизнеса. О чем шла речь на этой встрече, и как вообще представители Абхазской диаспоры могли бы участвовать в жизни родины, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, глава Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.
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Не так давно в Москве прошла встреча первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко с представителями Абхазской диаспоры, с представителями бизнеса. О чем шла речь на этой встрече и как вообще представители Абхазской диаспоры могли бы участвовать в жизни родины, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.На моей памяти это впервые представители такого высокого уровня российские встречаются с представителями Абхазии, которые занимаются бизнесом, сказал Агрба в эфире радио."Речь шла о том, что на самом деле мешает развитию бизнеса в Абхазии. Сергей Владиленович достаточно подробно рассказал о том, что планируется очень такая идеология, что надо развивать республику, что уже прошло 30 лет, а у нас все еще очень много таких зданий, которые несут следы войны и вообще какая-то неустроенность, и электроэнергетика, и сети, и внешние проблемы, внутренние проблемы. И вот на этом фоне как раз у нас была беседа", – сказал Агрба.Слушайте подкаст.
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Агрба об участии Абхазской диаспоры в строительстве государства
17:23 07.05.2025 (обновлено: 17:36 07.05.2025)
Не так давно в Москве прошла встреча первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко с представителями Абхазской диаспоры, с представителями бизнеса. О чем шла речь на этой встрече и как вообще представители Абхазской диаспоры могли бы участвовать в жизни родины, об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.
На моей памяти это впервые представители такого высокого уровня российские встречаются с представителями Абхазии, которые занимаются бизнесом, сказал Агрба в эфире радио.
"Речь шла о том, что на самом деле мешает развитию бизнеса в Абхазии. Сергей Владиленович достаточно подробно рассказал о том, что планируется очень такая идеология, что надо развивать республику, что уже прошло 30 лет, а у нас все еще очень много таких зданий, которые несут следы войны и вообще какая-то неустроенность, и электроэнергетика, и сети, и внешние проблемы, внутренние проблемы. И вот на этом фоне как раз у нас была беседа", – сказал Агрба.