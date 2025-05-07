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Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы

Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 07.05.2025, Sputnik Абхазия

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великая победа — 80

абхазия

бадра гунба

вов

ветераны

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1945 года Ласурия дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. В феврале 2025 года ему исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласурия также присвоили звание Почетного гражданина Сочи.

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абхазия, бадра гунба, вов, ветераны, 80-летие победы в великой отечественной войне