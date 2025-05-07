https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/badra-gunba-pozdravil-veterana-alekseya-lasuriya-s-80-letiem-pobedy-1054815438.html
Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы
Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T20:00+0300
2025-05-07T20:00+0300
2025-05-07T20:11+0300
великая победа — 80
абхазия
бадра гунба
вов
ветераны
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/07/1054815252_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17d1ad3f6f2304e9648947bfd33f2bbf.jpg
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В мае 1945 года Ласурия дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. В феврале 2025 года ему исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласурия также присвоили звание Почетного гражданина Сочи.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/07/1054815252_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_6d416f316d61037d6e929a33a232325f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, бадра гунба, вов, ветераны, 80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия, бадра гунба, вов, ветераны, 80-летие победы в великой отечественной войне
Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы
20:00 07.05.2025 (обновлено: 20:11 07.05.2025)
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил ветерана Алексея Ласурия с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"Наши дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг служит примером бескорыстного служения Отечеству. Спасибо вам за Победу", — отметил Гунба.
В мае 1945 года Ласурия дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. В феврале 2025 года ему исполнилось 100 лет. С этим юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.
Ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ласурия также присвоили звание Почетного гражданина Сочи.