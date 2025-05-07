https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-gosmuzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054805436.html

Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы в Сухуме

Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. 07.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-07T12:46+0300

2025-05-07T12:46+0300

2025-05-07T13:13+0300

великая победа — 80

абхазия

вечный огонь

россия

музей боевой славы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/07/1054803156_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65cc81936bcab45482fc48b3d51a8476.jpg

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии передачи. Гунба подчеркнул, что подобные акции позволяют сохранить память о героях, принесших Победу в Великой Отечественной войне. Глава государства поздравил народ Абхазии с предстоящим праздником. Он напомнил, что 55 тысяч жителей Абхазии встали на защиту Родины в 1941-1945 годах. "Для нас они являются мостом к той памяти, которую мы храним в наших сердцах, и мостом между нашими военными, которые сейчас сражаются на фронтах специальной военной операции", — сказал Шургалин. Посол подчеркнул, что Россия всегда будет признательна абхазским добровольцам, еще с 2014 года защищающим идеи, которые разделяют абхазский и российский народы.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов России. Лампаду с частичкой Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в республику военнослужащие седьмой российской военной базы. Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Госмузеем Боевой Славы, при поддержке Посольства России в Абхазии, Администрации президента Абхазии, Минобороны России и Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, вечный огонь, россия, музей боевой славы