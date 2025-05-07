https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/chastichku-vechnogo-ognya-peredali-gosmuzeyu-boevoy-slavy-v-sukhume-1054805436.html
Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы в Сухуме
Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T12:46+0300
2025-05-07T12:46+0300
2025-05-07T13:13+0300
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СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии передачи. Гунба подчеркнул, что подобные акции позволяют сохранить память о героях, принесших Победу в Великой Отечественной войне. Глава государства поздравил народ Абхазии с предстоящим праздником. Он напомнил, что 55 тысяч жителей Абхазии встали на защиту Родины в 1941-1945 годах. "Для нас они являются мостом к той памяти, которую мы храним в наших сердцах, и мостом между нашими военными, которые сейчас сражаются на фронтах специальной военной операции", — сказал Шургалин. Посол подчеркнул, что Россия всегда будет признательна абхазским добровольцам, еще с 2014 года защищающим идеи, которые разделяют абхазский и российский народы.Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов России. Лампаду с частичкой Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в республику военнослужащие седьмой российской военной базы. Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Госмузеем Боевой Славы, при поддержке Посольства России в Абхазии, Администрации президента Абхазии, Минобороны России и Абхазии.
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абхазия, вечный огонь, россия, музей боевой славы
абхазия, вечный огонь, россия, музей боевой славы
СУХУМ, 7 мая – Sputnik. Частичку Вечного огня передали Госмузею Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.
Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии передачи.
Гунба подчеркнул, что подобные акции позволяют сохранить память о героях, принесших Победу в Великой Отечественной войне.
Глава государства поздравил народ Абхазии с предстоящим праздником.
Акция "Огонь памяти" олицетворяет нерушимую связь между народами Абхазии и России, память о погибших в Великой Отечественной войне бойцах, отметил российский посол Михаил Шургалин.
Он напомнил, что 55 тысяч жителей Абхазии встали на защиту Родины в 1941-1945 годах.
"Для нас они являются мостом к той памяти, которую мы храним в наших сердцах, и мостом между нашими военными, которые сейчас сражаются на фронтах специальной военной операции", — сказал Шургалин.
Посол подчеркнул, что Россия всегда будет признательна абхазским добровольцам, еще с 2014 года защищающим идеи, которые разделяют абхазский и российский народы.
Акция "Огонь памяти" прошла в Александровском саду в Москве 4 мая. Частицы Вечного огня отправили в 21 страну и более 130 городов России.
Лампаду с частичкой Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили в республику военнослужащие седьмой российской военной базы.
Организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Госмузеем Боевой Славы, при поддержке Посольства России в Абхазии, Администрации президента Абхазии, Минобороны России и Абхазии.