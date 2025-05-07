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Главы Минобороны России и Абхазии подписали межправсоглашение
Главы Минобороны России и Абхазии подписали межправсоглашение
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании... 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T20:11+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике. Он напомнил, что важный элемент обеспечения региональной безопасности — 7-я российская военная база. Белоусов также сообщил, что Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. Владимир Ануа в свою очередь отметил, что Минобороны Абхазии высоко ценит личный вклад Белоусова, Минобороны и Генштаба ВС России в укрепление обороноспособности республики.
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абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии
Главы Минобороны России и Абхазии подписали межправсоглашение
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели
переговоры и подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике.
"Республика Абхазия – наш надежный союзник в Закавказье. В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", — заявил Белоусов.
Он напомнил, что важный элемент обеспечения региональной безопасности — 7-я российская военная база. Белоусов также сообщил, что Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров.
Владимир Ануа в свою очередь отметил, что Минобороны Абхазии высоко ценит личный вклад Белоусова, Минобороны и Генштаба ВС России в укрепление обороноспособности республики.