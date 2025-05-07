https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/glavy-minoborony-rossii-i-abkhazii-podpisali-mezhpravsoglashenie-1054814987.html

Главы Минобороны России и Абхазии подписали межправсоглашение

Главы Минобороны России и Абхазии подписали межправсоглашение

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании... 07.05.2025, Sputnik Абхазия

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министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Главы Министерств обороны России и Абхазии Андрей Белоусов и Владимир Ануа провели переговоры и подписали межправсоглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в республике. Он напомнил, что важный элемент обеспечения региональной безопасности — 7-я российская военная база. Белоусов также сообщил, что Россия оказывает Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. Владимир Ануа в свою очередь отметил, что Минобороны Абхазии высоко ценит личный вклад Белоусова, Минобороны и Генштаба ВС России в укрепление обороноспособности республики.

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абхазия, россия, министерство обороны рф, министерство обороны абхазии