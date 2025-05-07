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Мемориальный комплекс памяти погибших в ВОВ и ОВНА открыли в селе Гумиста
Мемориальный комплекс памяти погибших в ВОВ и ОВНА открыли в селе Гумиста
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СУХУМ, 7 мая Sputnik. Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Гумиста... 07.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-07T14:00+0300
2025-05-07T14:00+0300
2025-05-07T17:12+0300
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СУХУМ, 7 мая Sputnik. Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Гумиста Сухумского района. Комплекс обустроен зоной для воркаута, прогулочной зоной и питьевым фонтаном. Рядом построены футбольное мини-поле с естественным озеленением и детская игровая площадка. Строительство осуществлялось за счет средств Армянской общины Абхазии при поддержке председателя организации Алика Минасяна. Пока жива память о защитниках Родины будет существовать и развиваться Абхазия, отметил президент Бадра Гунба, выступая на открытии мемориального комплекса в селе Гумиста.
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абхазия, вов, история, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба
абхазия, вов, история, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба
Мемориальный комплекс памяти погибших в ВОВ и ОВНА открыли в селе Гумиста
14:00 07.05.2025 (обновлено: 17:12 07.05.2025)
СУХУМ, 7 мая Sputnik. Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Гумиста Сухумского района.
Мероприятие посетили президент Абхазии Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты, общественность республики.
Комплекс обустроен зоной для воркаута, прогулочной зоной и питьевым фонтаном. Рядом построены футбольное мини-поле с естественным озеленением и детская игровая площадка. Строительство осуществлялось за счет средств Армянской общины Абхазии при поддержке председателя организации Алика Минасяна.
Пока жива память о защитниках Родины будет существовать и развиваться Абхазия, отметил президент Бадра Гунба, выступая на открытии мемориального комплекса в селе Гумиста.