https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/memorialnyy-kompleks-pamyati-pogibshikh-v-vov-i-ovna-otkryli-v-sele-gumista--1054810300.html

Мемориальный комплекс памяти погибших в ВОВ и ОВНА открыли в селе Гумиста

Мемориальный комплекс памяти погибших в ВОВ и ОВНА открыли в селе Гумиста

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая Sputnik. Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Гумиста... 07.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-07T17:12+0300

великая победа — 80

абхазия

вов

история

80-летие победы в великой отечественной войне

бадра гунба

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СУХУМ, 7 мая Sputnik. Мемориальный комплекс памяти погибших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии открыли в селе Гумиста Сухумского района. Комплекс обустроен зоной для воркаута, прогулочной зоной и питьевым фонтаном. Рядом построены футбольное мини-поле с естественным озеленением и детская игровая площадка. Строительство осуществлялось за счет средств Армянской общины Абхазии при поддержке председателя организации Алика Минасяна. Пока жива память о защитниках Родины будет существовать и развиваться Абхазия, отметил президент Бадра Гунба, выступая на открытии мемориального комплекса в селе Гумиста.

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абхазия, вов, история, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба