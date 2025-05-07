https://sputnik-abkhazia.ru/20250507/pamyatnik-sovetskim-letchikam-vosstanovyat-v-gudaute-1054815619.html

Памятник советским летчикам восстановят в Гудауте

Памятник советским летчикам восстановят в Гудауте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Администрации Гудаутского района и Ярославского района Ярославской области восстановят памятник советским летчикам в Гудауте. 07.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-07T21:40+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Администрации Гудаутского района и Ярославского района Ярославской области восстановят памятник советским летчикам в Гудауте. Сегодня прошла церемония возложения цветов к памятнику, в которой приняли участие глава Гудаутского района Валерий Авидзба, руководитель администрации Ярославского района Николай Золотников, депутаты Райсобрания, военнослужащие абхазской армии и седьмой российской военной базы. Общими усилиями провести первый этап реставрационных работ памятника летчикам удалось, подчеркнул глава администрации Ярославского района Ярославской области Николай Золотников. Он также поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении комплекса и оказал разного рода поддержку. Среди них не только власти Абхазии и Ярославского района, но и Россотрудничество, Правительство Москвы, российские меценаты и профессиональные строители. "Осталось нам всем еще раз включиться в работу и закончить благоустройство этого места", - сказал Золотников.Памятник в виде падающей звезды был построен в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков, служивших в военной части в Гудауте и выполнявших учебные вылеты в период с 1943 по 1987 годы. На нем выгравировано семь имен. Олег Ключников, сын одного из погибших летчиков, рассказал, что экипаж, пожертвовав своими жизнями, увел терпящую крушение технику от жилых домов. Олег учился в первом классе Бамборской школы, когда погиб отец. "В нашем военном городке стояли три трехэтажных дома. В первом доме жил я с семьей. В ста метрах от нашего дома самолет упал и взорвался. Пилоты смогли перетянуть через крыши домов". Руководитель отдела 7-й военный базы по военно-политической работе, лейтенант Александр Кудрявцев поздравил присутствующих с предстоящим юбилеем Победы и отметил, что народ Абхазии может быть уверен в том, что российские военнослужащие всегда будут стоять на страже Южных рубежей и республики. Он также напомнил, что военнослужащие 7-й российской военной базы и граждане Абхазии сегодня участвуют в специальной военной операции, отстаивают свободу и суверенитет Донбасса.

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Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гудаута, ярославская область, 80-летие победы в великой отечественной войне