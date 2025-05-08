https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/badra-gunba-pribyl-v-moskvu-dlya-uchastiya-v-meropriyatiyakh-k-80-letiyu-pobedy-1054831980.html
Бадра Гунба прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Бадра Гунба прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях к 80-летию... 08.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-08T19:50+0300
2025-05-08T19:50+0300
2025-05-08T20:07+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях к 80-летию Победы. Абхазский лидер вместе с супругой Ирмой Хашиг примут участие в Параде на Красной Площади, сообщили в пресс-службе главы государства. Гунба вместе с супругой приехал в Кремлевский дворец на официальный прием от имени Президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, участвующих в мероприятиях в честь 80-летия Победы.10 мая запланирована двусторонняя встреча Бадры Гунба и Владимира Путина.
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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва
Бадра Гунба прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
19:50 08.05.2025 (обновлено: 20:07 08.05.2025)
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях к 80-летию Победы.
Абхазский лидер вместе с супругой Ирмой Хашиг примут участие в Параде на Красной Площади, сообщили в пресс-службе главы государства.
Гунба вместе с супругой приехал в Кремлевский дворец на официальный прием от имени Президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, участвующих в мероприятиях в честь 80-летия Победы.
10 мая запланирована двусторонняя встреча Бадры Гунба и Владимира Путина.