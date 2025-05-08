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Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа

Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа

Sputnik Абхазия

Вчера ушел из жизни Народный писатель Абхазии, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.15... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T09:49+0300

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Вчера ушел из жизни Народный писатель Абхазии, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.15 марта ему исполнилось 93 года. Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель народного форума "Аидгылара", который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.

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