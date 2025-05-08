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Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа
Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа
Sputnik Абхазия
Вчера ушел из жизни Народный писатель Абхазии, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.15... 08.05.2025, Sputnik Абхазия
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Вчера ушел из жизни Народный писатель Абхазии, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.15 марта ему исполнилось 93 года. Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель народного форума "Аидгылара", который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
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фото , мультимедиа, абхазия, культура, фото
фото , мультимедиа, абхазия, культура, фото

Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа

09:49 08.05.2025 (обновлено: 10:33 08.05.2025)
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Вчера ушел из жизни Народный писатель Абхазии, лауреат премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Алексей Гогуа.

15 марта ему исполнилось 93 года.
Алексей Гогуа – автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. Его произведения переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.
Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель народного форума "Аидгылара", который ознаменовал собой вступление борьбы народа Абхазии за восстановление национальной государственности на качественно новый уровень.
© Foto / из семейного архива Гогуа

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района.

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился 15 марта 1932 года в селе Гуп Очамчырского района.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957).

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957). - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Ночевич окончил Сухумский педагогический институт, затем продолжил учебу в Литинституте имени Горького. На фото: Гогуа (слева) во дворе литинститута (1957).

© Foto / из семейного архива Гогуа

В 1959 году Гогуа стал членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959)

В 1959 году Гогуа стал членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959) - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

В 1959 году Гогуа стал членом Союза писателей СССР. На фото: Алексей Гогуа с московскими студентами из абхазской диаспоры (Москва, 1959)

© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

После учебы в Москве Гогуа вернулся в Абхазию.

После учебы в Москве Гогуа вернулся в Абхазию. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

После учебы в Москве Гогуа вернулся в Абхазию.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Сначала он стал ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз". На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.

Сначала он стал ответственным секретарем журнала &quot;Алашара&quot;, затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала &quot;Амцабз&quot;. На фото: группа писателей во дворе &quot;Дома творчества&quot; в Пицунде. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Сначала он стал ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз". На фото: группа писателей во дворе "Дома творчества" в Пицунде.

© Foto / из семейного архива Гогуа

С 1989 года возглавлял правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон

С 1989 года возглавлял правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

С 1989 года возглавлял правление Союза писателей Абхазии. На фото: слева направо Ш. Чкадуа, И. Миканба, А. Гогуа, М. Авидзба. Новый Афон

© Foto / из семейного архива Гогуа

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба.

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Писатели Алексей Гогуа и Джума Ахуба.

© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа с Фазилем Искандером.

Алексей Гогуа с Фазилем Искандером. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа с Фазилем Искандером.

© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа и Баграт Шинкуба.

Алексей Гогуа и Баграт Шинкуба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа и Баграт Шинкуба.

© Foto / из архива семьи Ласуриа Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
Мушни Ласуриа - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Ласуриа
Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья.

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа с семьей Евгения Евтушенко и кубинским поэтом Эберто Падилья.

© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа с семьей.

Алексей Гогуа с семьей. - Sputnik Абхазия
12/16
© Foto / предоставил Анатолий лагулаа

Алексей Гогуа с семьей.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии.

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Алексей Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии.

© Foto / из семейного архива Гогуа

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии &quot;Аидгылара&quot;, после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из семейного архива Гогуа

Он первый руководитель Форума народного единства Абхазии "Аидгылара", после создания которого борьба народа Абхазии за восстановление национальной государственности вступила в качественно новую стадию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация книги Алексея Гогуа "Асду" в пресс-центре Sputnik Абхазия в 2017 году.

Презентация книги Алексея Гогуа &quot;Асду&quot; в пресс-центре Sputnik Абхазия в 2017 году. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация книги Алексея Гогуа "Асду" в пресс-центре Sputnik Абхазия в 2017 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазского классика не стало 7 мая 2025 года.

Абхазского классика не стало 7 мая 2025 года. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазского классика не стало 7 мая 2025 года.

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