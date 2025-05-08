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Креативные подходы и взаимодействие с Россией: министр культуры дал интервью Sputnik

Креативные подходы и взаимодействие с Россией: министр культуры дал интервью Sputnik

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал о том, как будет меняться работа ведомства, какие точки роста есть у абхазских коллективов и... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

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В эфире радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал о том, как будет меняться работа ведомства, какие точки роста есть у абхазских коллективов и как абхазская сторона взаимодействует с российскими коллегами.Для популяризации культуры, необходимы новые креативные подходы, считает министр культуры Даур Кове. "Любое направление культуры сегодня достаточно на хорошем уровне. Это и наши коллективы, ансамбли, музеи, библиотеки. У каждого коллектива есть точки роста. К примеру взять библиотеки. У нас замечательные библиотеки. Но мы наблюдаем, что мало читателей. Нужны новые креативные подходы", - уверен министр. Взаимодействие с Российской Федерацией на высшем уровне, заявил он. "Когда у тебя есть друг, который может делать лучше тебя, у него есть возможности для этого, и этот друг готов с тобой поделиться, надо эту помощь с благодарностью принять", - считает Кове.

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