https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/pamyatniki-boytsam-vov-i-ovna-otkryli-v-selakh-kyndyg-i-tamysh-ochamchyrskogo-rayona-1054824660.html

Памятники бойцам ВОВ и ОВНА открыли в селах Кындыг и Тамыш Очамчырского района

Памятники бойцам ВОВ и ОВНА открыли в селах Кындыг и Тамыш Очамчырского района

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындыг... 08.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-08T13:20+0300

2025-05-08T13:20+0300

2025-05-08T17:21+0300

великая победа — 80

очамчырский район

абхазия

вов

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындыг Очамчырского района. Его начали строить в 2004 году, торжественно открыли в 2010 году. Реставрацию завершили в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ.Памятник выходцам из села Тамыш Очамчырского района, павшим в годы Великой Отечественной войны, также открыли сегодня. Он был отреставрирован в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ. Установлены стенды с архивными фотографиями бойцов. В проекте участвуют 82 абхазских села, более 77 млн рублей на работы выделено из российского Фонда президентских грантов. В Великой Отечественной войне приняли участие 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч не вернулись домой.

очамчырский район

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Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне