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Памятники бойцам ВОВ и ОВНА открыли в селах Кындыг и Тамыш Очамчырского района
Памятники бойцам ВОВ и ОВНА открыли в селах Кындыг и Тамыш Очамчырского района
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындыг... 08.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-08T13:20+0300
2025-05-08T13:20+0300
2025-05-08T17:21+0300
великая победа — 80
очамчырский район
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындыг Очамчырского района. Его начали строить в 2004 году, торжественно открыли в 2010 году. Реставрацию завершили в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ.Памятник выходцам из села Тамыш Очамчырского района, павшим в годы Великой Отечественной войны, также открыли сегодня. Он был отреставрирован в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ. Установлены стенды с архивными фотографиями бойцов. В проекте участвуют 82 абхазских села, более 77 млн рублей на работы выделено из российского Фонда президентских грантов. В Великой Отечественной войне приняли участие 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч не вернулись домой.
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очамчырский район, абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне
очамчырский район, абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне
Памятники бойцам ВОВ и ОВНА открыли в селах Кындыг и Тамыш Очамчырского района
13:20 08.05.2025 (обновлено: 17:21 08.05.2025)
СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Памятник бойцам, погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, открыли после реставрации в селе Кындыг Очамчырского района.
Его начали строить в 2004 году, торжественно открыли в 2010 году. Реставрацию завершили в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ.
Памятник выходцам из села Тамыш Очамчырского района, павшим в годы Великой Отечественной войны, также открыли сегодня.
Он был отреставрирован в рамках проекта по восстановлению памятников ВОВ. Установлены стенды с архивными фотографиями бойцов.
В проекте участвуют 82 абхазских села, более 77 млн рублей на работы выделено из российского Фонда президентских грантов.
В Великой Отечественной войне приняли участие 55 тысяч жителей Абхазии, более 17 тысяч не вернулись домой.