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Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы
Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 08.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-08T13:24+0300
2025-05-08T13:24+0300
2025-05-08T13:50+0300
владимир путин
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление также направлено в адрес президента Абхазии Бадры Гунба. Бадра Гунба примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. 10 мая он встретится с Владимиром Путиным. Это будет вторая личная встреча глав государств, на ней обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы
13:24 08.05.2025 (обновлено: 13:50 08.05.2025)
СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Поздравление также направлено
в адрес президента Абхазии Бадры Гунба.
"Наш священный долг — бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", — отметил Путин.
Бадра Гунба примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.
10 мая он встретится с Владимиром Путиным. Это будет вторая личная встреча глав государств, на ней обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.