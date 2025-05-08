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Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы

Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 08.05.2025, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поздравление также направлено в адрес президента Абхазии Бадры Гунба. Бадра Гунба примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. 10 мая он встретится с Владимиром Путиным. Это будет вторая личная встреча глав государств, на ней обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне