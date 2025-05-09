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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме
Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме
Sputnik Абхазия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме отметили масштабно, состоялись праздничные мероприятия, парад, "Бессмертный полк" и концерты. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T22:30+0300
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Праздничные мероприятия начались у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме, где прошла акция "Огонь памяти". К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.
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фото, фото , мультимедиа, парад победы, абхазия
фото, фото , мультимедиа, парад победы, абхазия

Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме

22:30 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме отметили масштабно, состоялись праздничные мероприятия, парад, "Бессмертный полк" и концерты.
Праздничные мероприятия начались у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме, где прошла акция "Огонь памяти". К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.
У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.
В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.
Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.
© Sputnik / Томас Тхайцук

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали в Сухуме.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из главных событий – военный парад на набережной Диоскуров.

Одно из главных событий – военный парад на набережной Диоскуров. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одно из главных событий – военный парад на набережной Диоскуров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие зрители и сами были одеты в военную форму.

Многие зрители и сами были одеты в военную форму. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие зрители и сами были одеты в военную форму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад сопровождался музыкой в исполнении оркестра Минобороны Абхазии.

Парад сопровождался музыкой в исполнении оркестра Минобороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад сопровождался музыкой в исполнении оркестра Минобороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие,

Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие,

© Sputnik / Томас Тхайцук

среди них были сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.

среди них были сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

среди них были сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.

Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вызвало большой интерес у жителей и гостей республики.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вызвало большой интерес у жителей и гостей республики. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вызвало большой интерес у жителей и гостей республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В шествии принимали участие и представительницы прекрасного пола.

В шествии принимали участие и представительницы прекрасного пола. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В шествии принимали участие и представительницы прекрасного пола.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пограничное управление ФСБ России в Абхазии на параде Победы.

Пограничное управление ФСБ России в Абхазии на параде Победы. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пограничное управление ФСБ России в Абхазии на параде Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В шествии приняли участие более 600 военнослужащих.

В шествии приняли участие более 600 военнослужащих. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В шествии приняли участие более 600 военнослужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии.

В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.

Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия.

Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Точную копию Знамени Победы нес Нарт Габлия — внук Героя Советского Союза Варлама Габлия.

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