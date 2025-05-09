Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме

Праздничные мероприятия начались у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме, где прошла акция "Огонь памяти". К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме отметили масштабно, состоялись праздничные мероприятия, парад, "Бессмертный полк" и концерты.
Праздничные мероприятия начались у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме, где прошла акция "Огонь памяти". К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.
У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.
В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.
Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.