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Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме

Со слезами на глазах: парад Победы в Сухуме

Sputnik Абхазия

80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Сухуме отметили масштабно, состоялись праздничные мероприятия, парад, "Бессмертный полк" и концерты. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

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2025-05-09T22:30+0300

в абхазии

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парад победы

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Праздничные мероприятия начались у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме, где прошла акция "Огонь памяти". К мемориалу доставили лампаду с частичкой Вечного огня, от нее зажгли огонь у подножия памятника.У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.Затем начался сам парад. Пешим строем по набережной прошлись абхазские и российские военнослужащие, сотрудники МЧС, ГСО, погрануправления СГБ.В море появились катера пограничного управления, а в небе – вертолеты ВВС Абхазии. Командовал парадом полковник Беслан Мушба, принимал парад исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.Шествие пеших колонн завершилось прохождением участников велопробега и Бессмертного полка.

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