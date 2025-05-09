https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/badra-gunba-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054840493.html
Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне
Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T10:55+0300
2025-05-09T10:55+0300
2025-05-09T13:53+0300
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80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, вклад республики в борьбу с немецкими захватчиками. Гунба добавил, что в наши дни нацизм возрождается в некоторых странах. Россия борется с ним на полях СВО, и Абхазия поддерживает стратегического союзника в этой борьбе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/putin-pozdravil-gunba-s-80-letiem-pobedy-1054836772.html
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абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба
абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба
Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне
10:55 09.05.2025 (обновлено: 13:53 09.05.2025)
Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы.
СУХУМ, 9 мая – Sputnik.
Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили
в пресс-службе главы государства.
Он подчеркнул, вклад республики в борьбу с немецкими захватчиками.
"Дорогие ветераны! Ваша жизнь – это живая история, написанная в годы тяжелейших испытаний. Ваш подвиг был примером для ваших же детей и внуков, которым через десятилетия пришлось защищать Абхазию от грузинской агрессии", — говорится в тексте.
Гунба добавил, что в наши дни нацизм возрождается в некоторых странах. Россия борется с ним на полях СВО, и Абхазия поддерживает стратегического союзника в этой борьбе.