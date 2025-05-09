https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/badra-gunba-pozdravil-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054840493.html

Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Sputnik Абхазия

Более 17 тысяч из 55 тысяч уроженцев Абхазии не вернулись с фронта, 23 человека стали Героями Советского Союза, трое — полными кавалерами ордена Славы. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T10:55+0300

2025-05-09T10:55+0300

2025-05-09T13:53+0300

великая победа — 80

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великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

бадра гунба

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Он подчеркнул, вклад республики в борьбу с немецкими захватчиками. Гунба добавил, что в наши дни нацизм возрождается в некоторых странах. Россия борется с ним на полях СВО, и Абхазия поддерживает стратегического союзника в этой борьбе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/putin-pozdravil-gunba-s-80-letiem-pobedy-1054836772.html

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абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, бадра гунба