https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya-1054837690.html

Парад Победы на Красной площади. Трансляция завершена

Парад Победы на Красной площади. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T09:51+0300

2025-05-09T09:51+0300

2025-05-09T11:41+0300

великая победа — 80

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

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Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.К Кремлю уже прибывают иностранные гости, которые примут в нем участие, среди них президент Абхазии Бадра Гунба. Гостей встречает лично президент России Владимир Путин.По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Парад стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники и иностранные военные расчеты.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео