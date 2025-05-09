https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya-1054837690.html
Парад Победы на Красной площади. Трансляция завершена
Парад Победы на Красной площади. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T09:51+0300
2025-05-09T09:51+0300
2025-05-09T11:41+0300
великая победа — 80
великая отечественная война
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/09/1054837773_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_431f5732152a3984080da375c3078dd1.jpg
Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.К Кремлю уже прибывают иностранные гости, которые примут в нем участие, среди них президент Абхазии Бадра Гунба. Гостей встречает лично президент России Владимир Путин.По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию. Парад стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники и иностранные военные расчеты.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
Парад Победы на Красной площади. Трансляция завершена
09:51 09.05.2025 (обновлено: 11:41 09.05.2025)
Парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
К Кремлю уже прибывают иностранные гости, которые примут в нем участие, среди них президент Абхазии Бадра Гунба. Гостей встречает лично президент России Владимир Путин.
По традиции во время шествия можно будет посмотреть различную военную технику, пешие расчеты и авиацию.
Парад стартует в 10:00 по московскому времени, продлится примерно два часа и, по предварительным данным, в нем примут участие более 130 единиц различной военной техники и иностранные военные расчеты.