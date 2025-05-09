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Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция завершена

Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Самый красочный салют в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно дадут в Москве ровно в 22:00. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

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видео

мультимедиа

москва

9 мая

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

день победы

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Самый красочный салют в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно дадут в Москве ровно в 22:00.Обычно его запускают не только в центре Москвы, но и во всех округах, чтобы посмотреть его могло как можно больше людей. Но самое масштабное шоу пройдет на Поклонной горе.

москва

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Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, москва, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, день победы, видео