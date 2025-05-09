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Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция завершена
Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Самый красочный салют в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно дадут в Москве ровно в 22:00. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T21:53+0300
2025-05-09T21:53+0300
2025-05-09T22:11+0300
видео
мультимедиа
москва
9 мая
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
день победы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/09/1054871390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_49a01b1f0e6c379e8a1cb38508f1532d.jpg
Самый красочный салют в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно дадут в Москве ровно в 22:00.Обычно его запускают не только в центре Москвы, но и во всех округах, чтобы посмотреть его могло как можно больше людей. Но самое масштабное шоу пройдет на Поклонной горе.
москва
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видео, мультимедиа, москва, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, день победы, видео
видео, мультимедиа, москва, 9 мая, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война, день победы, видео
Самый красочный салют в День Победы в Великой Отечественной войне традиционно дадут в Москве ровно в 22:00.
Обычно его запускают не только в центре Москвы, но и во всех округах, чтобы посмотреть его могло как можно больше людей. Но самое масштабное шоу пройдет на Поклонной горе.